Tensión familiar: Susana Giménez estaría molesta con Lucía Celasco por su romance con Nicolás Figal
Desde A la Tarde (América) aseguraron que la diva de los teléfonos desconfía del futbolista y de sus verdaderas intenciones con su nieta.
En las últimas horas, trascendió que la joven nieta de Susana Giménez estaría iniciando una relación con el futbolista de Boca Juniors, Nicolás Figal. La noticia fue revelada el martes 19 de agosto por Pepe Ochoa en LAM (América), y poco después, desde el ciclo A la Tarde (América), se sumaron detalles que indicarían que este incipiente vínculo no habría sido bien recibido por la diva argentina.
"Voy a contar la verdad de la relación, ella ya tiene una intuición, ya hizo averiguaciones y en el entorno dicen que la noticia no cayó muy bien", comenzó diciendo el notero del ciclo de América, quien además sumó: "El cuento que le llegó a Susana es que se habían conocido hace dos semanas con una celestina que le mostró una foto, y ahí empezó el contacto".
Pero el periodista fue más allá al señalar: "A Susana le llegó el chimento, pero el primer encuentro no fue en junio, fue en el verano mientras él estaba tiroteando con 2". Y continuó: "Le preguntaron a Susana y ella mandó a su entorno a averiguar más de este chico, por qué esta pareja tiene algo en común, les gusta estar escondidos".
Por último, también aseguraron que la diva prefiere no hacer declaraciones por el momento, aunque tiene una postura clara al respecto: "Por ahora no quiere omitir opinión, pero le dice 'no te apresures nena, anda despacito'".
¿Cómo es el vínculo entre Lucía Celasco y Nicolás Figal?
Pepe Ochoa también aportó más información sobre la relación. Luego de contar que el futbolista habría usado la tarjeta de su expareja para costear pasajes de sus amantes, sumó: "Un romance que viene hace 2 meses o 3, y ayer van a un bar muy conocido", y detalló: "Estuvieron juntos, él tiene este mecanismo en donde llega primero y después llega ella, se sientan en una mesa a los besos y se retiran juntos".
Finalmente, el conductor temporal de LAM confirmó los nombres detrás del romance: "Él es jugador de Boca y es Nicolás Figal, él en su momento salió con una influencer, y ahora está comenzando un vínculo romántico con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez".
