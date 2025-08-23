Nicole Neumann cortó abruptamente una nota tras una incómoda pregunta: "No me interesa"

Hasta ese momento, la entrevista se desarrollaba con total normalidad. Sin embargo, cuando Marcela Feudale tomó la palabra e hizo una pregunta más directa, el clima cambió. La panelista quiso saber si era verdad que Nicole se había alejado del programa Los 8 escalones (El Trece) porque la conducción pasaría a manos de Pampita, su eterna rival.

La modelo respondió sin rodeos: "Me imaginé que iban a decir eso, era obvio, pero yo ya había hablado con la producción antes, de irme de viaje, ya era un tema hablado, después volviendo, recién me enteré de que empezaba a conducir Carolina".

pampita nicole

Sin embargo, el verdadero quiebre se dio cuando se abordó un tema mucho más sensible: la situación judicial con su expareja, Fabián Cubero. Fue entonces cuando Nicole comenzó a evidenciar incomodidad. "Yo todo bien con mi vida, por suerte, feliz, trabajando, con una familia divina, la verdad que no tengo lugar para estar pensando en cosas que... a esta altura de mi vida, solo quiero el disfrute, lo lindo, estar en paz conmigo y con mi familia", comenzó diciendo.

Luego, visiblemente molesta, añadió: "No tengo ni idea, ni lo que dicen, me importa lo que digo yo, mi vida, mi familia, no me interesa, de verdad, te juro, ni me interesa escuchar, estoy mucho más allá". Finalmente, Nicole decidió cerrar la nota con una breve despedida: "Y estoy acá, disfrutando de una gala con mis hijas, una noche de moda, así que les dejo un beso grande, y ya me quiero ir porque tengo el bebito, y todavía no entré al evento, así que les dejo un beso grande".

Tras la inesperada salida de la modelo, Pepe Ochoa intentó aclarar lo sucedido ante la audiencia: "Obviamente le teníamos que preguntar, no queríamos fingir demencia".

