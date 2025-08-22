Alerta por lluvias, granizo y vientos fuertes complican el sábado: informe del Servicio Meteorológico Nacional

La otra alerta del Servicio Meteorológico Nacional

Gran parte de las provincias del norte del país estarán afectadas por vientos fuertes del sector sur con velocidades entre 20 y 40 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

El sur de Buenos Aires y La Pampa será afectado por vientos fuertes del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

clima vientos fuertes

Del frío al calor en el AMBA

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el sábado y domingo estarán dominados por el aire frío, con mínimas de entre 4 y 5 grados y máximas que apenas rondarán los 12 a 14 grados. “Abríguese bien, porque el finde pinta gélido”, advierten desde el organismo.

Pero el alivio llegará a partir del lunes, cuando un frente cálido empuje los termómetros hacia arriba. La situación cambiará de manera abrupta y, entre martes y jueves, las temperaturas podrían trepar hasta los 24 y 25 grados, regalando jornadas de pleno estilo primaveral en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.