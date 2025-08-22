Alerta por lluvias, granizo y vientos fuertes complican el sábado: informe del Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por lluvias y tormentas por granizo y otras por vientos. Cómo sigue el clima en el AMBA.
Varias provincias del país estarán en problemas este sábado 23 de agosto de 2025 por las alertas amarillas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por lluvias y tormentas con posible caída de granizo y otras por vientos fuertes.
En tanto, para este sábado en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se espera buen tiempo, con buena presencia de sol pero bajarán fuertes las marcas térmicas. El domingo bajará más la temperatura y se esperan vientos fuertes en la zona del AMBA.
La alerta por lluvias y granizo
La provincia de Corrientes y gran parte de Misiones estarán este sábado bajo alerta amarilla por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
La otra alerta del Servicio Meteorológico Nacional
Gran parte de las provincias del norte del país estarán afectadas por vientos fuertes del sector sur con velocidades entre 20 y 40 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.
El sur de Buenos Aires y La Pampa será afectado por vientos fuertes del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
Del frío al calor en el AMBA
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el sábado y domingo estarán dominados por el aire frío, con mínimas de entre 4 y 5 grados y máximas que apenas rondarán los 12 a 14 grados. “Abríguese bien, porque el finde pinta gélido”, advierten desde el organismo.
Pero el alivio llegará a partir del lunes, cuando un frente cálido empuje los termómetros hacia arriba. La situación cambiará de manera abrupta y, entre martes y jueves, las temperaturas podrían trepar hasta los 24 y 25 grados, regalando jornadas de pleno estilo primaveral en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
