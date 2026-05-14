María Becerra agotó la preventa para los shows del Arena de Buenos Aires: cómo conseguir entradas

maria becerra

Porque detrás del álbum no hay solamente canciones: también aparece toda una construcción de personajes y alter egos que expanden la identidad artística de la cantante. Maite, Jojo, Shanina y Gladys funcionan como distintas caras de un mismo universo creativo que mezcla música, puesta en escena y storytelling pop.

La venta general de entradas se habilitará este viernes 15 a las 13 horas, con todos los medios de pago y la posibilidad de financiar en hasta nueve cuotas sin interés con Banco Macro a través de la página oficial del Movistar Arena.

El anuncio llega después de uno de los hitos más importantes en la carrera de María Becerra: convertirse en la primera artista mujer argentina en realizar shows en el Estadio River Plate. Allí agotó dos fechas ante más de 170 mil personas y terminó consolidando un salto definitivo hacia la primera línea del pop latinoamericano.