María Becerra agotó la preventa para los shows del Arena de Buenos Aires: cómo conseguir entradas
La artista agotó en apenas una hora la preventa exclusiva para sus recitales de noviembre y confirmó que atraviesa uno de los momentos más fuertes de su carrera. Presentará “QUIMERA” con un impactante formato 360°.
María Becerra volvió a demostrar el enorme fenómeno popular en el que se convirtió. En apenas una hora, la cantante agotó la preventa exclusiva de Banco Macro para los shows que dará el próximo 13 y 14 de noviembre en el Arena de Buenos Aires, donde presentará oficialmente “QUIMERA”, su nuevo proyecto artístico.
La expectativa era altísima desde que se anunciaron las fechas, pero la velocidad con la que desaparecieron las entradas terminó confirmando algo que en la industria musical ya se da casi por descontado: cada anuncio de María se transforma automáticamente en un evento masivo.
Esta vez, además, no se trata de un recital convencional. La artista apostará por una propuesta especialmente pensada en formato 360°, una experiencia inmersiva donde el escenario central buscará romper la lógica tradicional de los shows y acercar al público desde todos los sectores del estadio.
La idea, según trascendió, es que cada fecha funcione casi como una entrada directa al universo visual y conceptual de “QUIMERA”, el disco con el que María abrió una nueva etapa artística mucho más narrativa, estética y performática.
Porque detrás del álbum no hay solamente canciones: también aparece toda una construcción de personajes y alter egos que expanden la identidad artística de la cantante. Maite, Jojo, Shanina y Gladys funcionan como distintas caras de un mismo universo creativo que mezcla música, puesta en escena y storytelling pop.
La venta general de entradas se habilitará este viernes 15 a las 13 horas, con todos los medios de pago y la posibilidad de financiar en hasta nueve cuotas sin interés con Banco Macro a través de la página oficial del Movistar Arena.
El anuncio llega después de uno de los hitos más importantes en la carrera de María Becerra: convertirse en la primera artista mujer argentina en realizar shows en el Estadio River Plate. Allí agotó dos fechas ante más de 170 mil personas y terminó consolidando un salto definitivo hacia la primera línea del pop latinoamericano.
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