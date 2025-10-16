Griselda Siciliani adelantó detalles de la tercera temporada de Envidiosa: qué reveló

El anuncio más esperado llegó con la confirmación de la fecha y el casting: “En noviembre sale la tercera. Y va a estar Rada”.

Las escenas sorpresas con besos fuera del guion

La visita de Griselda Siciliani a Pergolini dejó un gran cliffhanger para los seguidores de la serie al revelar detalles sobre algunas escenas no planificadas.

Según se comentó en el programa, la nueva entrega de Envidiosa tendrá momentos inesperados. “Hay escenas muy divertidas”, revelaron, para luego añadir un dato que captó la atención de la audiencia: “Hay besos. Pero no es con ella. Y no estaba en el guión”.

El adelanto de la tercera temporada, que promete un nuevo giro en el personaje central y la inclusión de Rada, garantiza que la serie mantendrá su exitosa fórmula de encanto y polémica para su estreno en noviembre.