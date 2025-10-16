Griselda Siciliani adelantó detalles de la tercera temporada de Envidiosa: qué reveló
La actriz visitó a Mario Pergolini en "Otro día Perdido" y contó detalles que sorprendieron a los fans de la serie de Netflix, también habló de fecha de estreno.
Griselda Siciliani fue la gran protagonista de Otro día perdido, el ciclo conducido por Mario Pergolini. Con su característico encanto, la actriz sostuvo divertidos cruces con el presentador y, en un momento, descolocó a la audiencia al revelar avances exclusivos sobre la tercera temporada de Envidiosa.
Pergolini elogió el gran momento profesional que atraviesa Siciliani y el éxito de la serie. “Estás en un gran momento”, la halagó el conductor, a lo que agregó: “A Envidiosa le fue muy bien”.
La evolución y polémicas que vive el personaje de Griselda Siciliani
La actriz se sinceró sobre su rol en la producción, destacando tanto al equipo como al guion. “No sé, es una combinación de todo. Es un elenco soñado. El guión, la fórmula mágica… Me gustó el personaje, que es una mierda”, afirmó Siciliani con franqueza.
Luego, reveló la evolución de su personaje a lo largo de las temporadas: “En la segunda es más basura, en la tercera es más pollito mojado”.
El anuncio más esperado llegó con la confirmación de la fecha y el casting: “En noviembre sale la tercera. Y va a estar Rada”.
Las escenas sorpresas con besos fuera del guion
La visita de Griselda Siciliani a Pergolini dejó un gran cliffhanger para los seguidores de la serie al revelar detalles sobre algunas escenas no planificadas.
Según se comentó en el programa, la nueva entrega de Envidiosa tendrá momentos inesperados. “Hay escenas muy divertidas”, revelaron, para luego añadir un dato que captó la atención de la audiencia: “Hay besos. Pero no es con ella. Y no estaba en el guión”.
El adelanto de la tercera temporada, que promete un nuevo giro en el personaje central y la inclusión de Rada, garantiza que la serie mantendrá su exitosa fórmula de encanto y polémica para su estreno en noviembre.
