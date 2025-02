Griselda Siciliani, filosa con Sabrina Rojas: qué dijo

A pesar de su enfoque relajado y confiado sobre la relación, la actriz rotundamente que mantenga una relación abierta. Sin embargo, reiteró su postura sobre el respeto a la privacidad, tomando como referencia el control sobre los teléfonos móviles: “Lo pienso de mí también. Me llegás a tocar el teléfono, me llegás a preguntar con quién me encontré o tomé un café, me parece (…) dale boludo, salí de acá”. La actriz dejó en claro que valora su espacio personal y no tolera las invasiones de privacidad.

griselda-siciliani-y-luciano-castro-.jpg

Por otro lado, las tensiones entre los ex de Siciliani y Castro no pasan desapercibidas. En una entrevista anterior, Sabrina Rojas había revelado que su ex marido le enviaba mensajes mientras estaba con Siciliani, lo que provocó una de sus intervenciones más polémicas. En aquella ocasión, Rojas no dudó en calificar a Castro de “pollerudo”, asegurando que se encontraba “pollerudo y cagado en las patas”. Rojas agregó con cierto tono irónico: “Se hacen los superados y yo desde acá, como pochoclos”, una expresión que dejó entrever su malestar y la compleja relación con la situación.