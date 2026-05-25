La serie turca romántica y dramática que la está rompiendo

Sin embargo, todo cambia cuando descubre una pequeña pista que despierta sus sospechas y comienza a investigar la vida secreta de su marido.

A medida que profundiza en la verdad, Asya descubre que Volkan mantiene una relación paralela desde hace años con una mujer mucho más joven, situación que destruye por completo la estabilidad de su familia.

Lo que parecía un matrimonio ideal rápidamente se convierte en una historia marcada por mentiras, manipulación, dolor y deseos de venganza.

La protagonista deberá enfrentarse no solo a la traición amorosa, sino también a los conflictos sociales y familiares que comienzan a surgir alrededor de ella.

Con el paso de los episodios, la serie explora temas como la infidelidad, el orgullo, la obsesión y las consecuencias emocionales de las relaciones tóxicas.

El drama psicológico y las constantes tensiones convierten a esta producción turca en una de las más atrapantes disponibles actualmente en HBO Max.

Reparto de Traicionada

El elenco principal de esta exitosa serie turca está integrado por:

Cansu Dere

Caner Cindoruk

Melis Sezen

Özge Özder

Yeliz Kuvanci

Gözde Seda Altuner

Alp Akar

Tráiler de Traicionada