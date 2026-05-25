Jenny Mavinga explicó por qué dejó afuera de Gran Hermano a Carmiña: "Perdonar no es lo mismo que premiar"

Por qué Mavinga no dejó que Carmiña entre a Gran Hermano

Frente a la repercusión, Jenny decidió romper el silencio y contar qué sintió en el instante en el que tuvo que decidir. A través de sus historias de Instagram, reconoció que inicialmente pensó en darle una oportunidad, pero aseguró que el contexto terminó influyendo en su reacción. “¿Por qué dijo que no? Mi primer impulso fue decir que sí, pero el 99 por ciento de la gente que estaba en el estudio (tribuna, ex GH anteriores, ex GH actuales, panelistas y ¡la propia Carmiña!) me decían que no”, explicó.

Luego, profundizó sobre el desgaste emocional que venía acumulando y cómo ciertos comentarios terminaron pesando en ese momento. “En ese momento, recordé todo el hate que vengo teniendo desde que dijo lo que dijo, recibiendo en mis mensajes y publicaciones esas mismas palabras”, agregó.

Además, relató un episodio que la afectó especialmente antes de la gala y que, según contó, se le vino a la cabeza al momento de decidir. “Hizo un vivo y alguien me dijo: ‘¿Que se siente que tu ama va a entrar a la casa y vos, esclava, la vas a seguir sirviendo desde afuera?’ Se me vino esa frase a la cabeza y respondí con el corazón”, reveló.

Finalmente, Jenny cerró su descargo con una frase que resumió el motivo de su postura y dejó clara su mirada sobre lo ocurrido: “Perdonar no es lo mismo que premiar".