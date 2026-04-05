Gritos, escupitajos y quemaduras: la fuerte pelea de Pincoya y Tamara Paganini en Gran Hermano

Pese a los intentos de calmar la situación, la participante se negó a recibir ayuda inmediata de sus compañeros. “Sí, pero yo no me voy a hacer primeros auxilios, que venga el personal”, exigió. Incluso ante la sugerencia de usar agua fría, se mantuvo firme: “No, no me voy a tirar agua, que salgan ampollas. Que venga el médico y que me atienda, porque me tiró agua caliente mientras estaba tomando café”.

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Más tarde, Solange Abraham también se sumó a la escena: “¿Qué pasó?”. “Me tiró agua caliente, así que... Eso”, reiteró Pincoya. Ante la consulta sobre el origen de la pelea, explicó: “No, porque ella me va a sacar el lavarropas. Todas las veces me va a tirar. Yo estoy secando ropa y me la tira del lavarropa. Y yo la fui a pescar y le fui a decir que pare su weá. Y ella después me saca la lengua para darme un beso y yo le escupí”.

Con la casa completamente revolucionada, la producción analiza por estas horas posibles sanciones. La gravedad del episodio podría marcar un antes y un después en el desarrollo del reality.