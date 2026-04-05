Gritos, escupitajos y quemaduras: la fuerte pelea de Pincoya y Tamara Paganini en Gran Hermano
Las participantes protagonizaron un picante cruce en la casa y la producción evalúa importantes sanciones.
La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada sumó un nuevo capítulo de máxima tensión tras el ingreso de Tamara Paganini. La histórica jugadora no tardó en quedar en el centro de la escena luego de un violento enfrentamiento con Pincoya, una de las figuras más queridas de la edición chilena.
El conflicto se desató a partir de una situación cotidiana: el uso del lavarropas. Según se reconstruyó dentro de la casa, Paganini habría retirado la ropa de su compañera, lo que provocó la reacción inmediata de la chilena. La discusión fue subiendo de tono hasta derivar en un episodio que incluyó agresiones físicas: un escupitajo por parte de Pincoya y, como respuesta, el lanzamiento de una taza de agua caliente por parte de Tamara.
La escena generó conmoción entre los participantes. Pincoya, alterada, comenzó a recorrer la casa pidiendo asistencia médica. “Estaba tomando café caliente...”, repetía mientras buscaba ayuda. En ese momento, Andrea del Boca se acercó preocupada: “¿Te lo tiró todo?”, le preguntó. “No me voy a poner agua, que me salgan ampollas”, respondió la chilena, visiblemente afectada.
El clima se volvió aún más tenso cuando otros jugadores intentaron intervenir. Brian Sarmiento hizo referencia al contexto previo: “Ya ayer me callaron. Después de la pelea que tuvimos anoche...”. Mientras tanto, Pincoya insistía con su pedido: “Jefe, ábrame la puerta porque la taza estaba caliente. Necesito un médico. Gran Hermano, lo necesito porque me quemaron con agua caliente”.
Entre quienes se acercaron a asistirla estuvo Daniela de Lucía, quien buscó entender lo sucedido: “¿Qué pasó?”. “Me tiró la taza de agua hirviendo”, aseguró Pincoya. “¿Quién?”, repreguntó Daniela. “La Tamara, porque yo le mandé un pollo, le escupí...”, admitió, reconociendo su propia reacción previa.
Pese a los intentos de calmar la situación, la participante se negó a recibir ayuda inmediata de sus compañeros. “Sí, pero yo no me voy a hacer primeros auxilios, que venga el personal”, exigió. Incluso ante la sugerencia de usar agua fría, se mantuvo firme: “No, no me voy a tirar agua, que salgan ampollas. Que venga el médico y que me atienda, porque me tiró agua caliente mientras estaba tomando café”.
Más tarde, Solange Abraham también se sumó a la escena: “¿Qué pasó?”. “Me tiró agua caliente, así que... Eso”, reiteró Pincoya. Ante la consulta sobre el origen de la pelea, explicó: “No, porque ella me va a sacar el lavarropas. Todas las veces me va a tirar. Yo estoy secando ropa y me la tira del lavarropa. Y yo la fui a pescar y le fui a decir que pare su weá. Y ella después me saca la lengua para darme un beso y yo le escupí”.
Con la casa completamente revolucionada, la producción analiza por estas horas posibles sanciones. La gravedad del episodio podría marcar un antes y un después en el desarrollo del reality.
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