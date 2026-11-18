No obstante, el reconocimiento más codiciado está reservado para los usuarios que logren reunir la colección completa de esta campaña. Aquellos espectadores que alcancen el nivel máximo de la insignia evolutiva y al mismo tiempo obtengan todos los emotes y emblemas derivados de las suscripciones desbloquearán la exclusiva insignia Golden Iguana, catalogada como la pieza más prestigiosa de todo el evento.

El incentivo más ambicioso de la propuesta radica en el reparto diario de códigos sorpresa de "GTA 6: Ultimate Edition", los cuales se distribuirán desde el día del estreno hasta el cierre de noviembre. Aunque Twitch evitó precisar la mecánica de entrega, las consolas compatibles y la cifra exacta de copias disponibles, su cuenta oficial en la red social X dejó una sugestiva pista en forma de pregunta: “¿Quién dijo solo 10.000?” (“Who said only 10,000?”).

Conviene tener presente que, salvo estos códigos que otorgan el título completo, el resto de los premios funcionan únicamente dentro del entorno de Twitch y no incluyen autos, vestimenta ni objetos utilizables dentro de "GTA 6", cuya campaña principal demanda alrededor de 80 horas y cerca de 100 horas para completarse al cien por ciento según precisó el codirector de Rockstar North.