La conversación continuó mientras el conductor probaba las distintas opciones de la caja. Entusiasmado con el regalo, Broncano no tardó en pedirle otra y hasta bromeó con la posibilidad de quedarse con todo el contenido. Entre los comentarios, también destacó el sabor del dulce de leche que acompañaba algunas de las preparaciones.

Emilia llevó tortitas negras al programa español #LaRevuelta pic.twitter.com/kWOgIt09jl — Fefe (@fedeebongiorno) November 17, 2026

La historia familiar de Emilia Mernes y el oficio de panaderos

A partir de ese intercambio, la cantante compartió algunos detalles de sus raíces familiares y contó que su papá, Pedro, tiene 13 hermanos. Aunque aclaró que no todos se dedicaron a la panadería, explicó que varios integrantes de la familia siguieron ese oficio.

“Claro, mi familia tiene panadería, son... O sea, mi papá tiene 13 hermanos... O sea, no son 13 panaderos, pero sí vienen de familia de panaderos y, bueno, varios de ellos...”, relató.

Broncano se mostró interesado por la profesión y destacó el trabajo de los panaderos. Emilia coincidió con él y aprovechó el momento para dedicarle unas palabras a su papá: “Y un aplauso para mi papá, que es el mejor panadero del mundo, le mandamos un beso”.

Cuando el conductor le preguntó cómo se llamaba, ella respondió que Pedro. Incluso hubo lugar para otra broma cuando Broncano jugó con su nombre y lo relacionó con Peter Pan.

La artista también recordó el esfuerzo que implica el trabajo en una panadería y contó que vio a su padre levantarse de madrugada durante años para cumplir con sus tareas. “Yo lo vi a mi papá toda la vida despertarse a las 3 de la mañana”, expresó.

La invitación de Emilia Mernes a conocer la panadería familiar en Entre Ríos

Otro de los momentos destacados llegó cuando la cantante mencionó el negocio familiar e invitó al conductor y a los integrantes del programa a conocerlo si alguna vez viajan a Entre Ríos.

En ese contexto, hizo referencia a la Panadería del Boulevard, vinculada a su familia, y dejó abierta la invitación para que puedan acercarse a probar sus productos.

El intercambio terminó entre risas y nuevas bromas sobre las facturas y los bollos, mientras Emilia seguía compartiendo detalles de una tradición que forma parte de su historia personal.

Así, más allá de la presentación de “Bodypainting”, la cantante consiguió llevar un pedacito de la Argentina a la televisión española y mostrar una faceta más íntima de su vida: sus raíces entrerrianas y el orgullo por el oficio de su familia.