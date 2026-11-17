Sin embargo, según expuso la actriz en la demanda iniciada formalmente en 2013, la empresa excedió el alcance de aquel aviso y utilizó su rostro durante años en camionetas, folletos y cartelería gráfica sin renovar el acuerdo. En febrero de 2006, su padre, Eduardo Lopilato, intimó formalmente a la firma para que retirara ese material, tras lo cual la empresa reemplazó la campaña gráfica. Tres años más tarde, en 2009, Punta Systems fue adquirida por la multinacional española Prosegur, que también quedó incluida en el reclamo.