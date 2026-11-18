Qué dijo Pepe Ochoa sobre las propuestas laborales que recibió

Ante las versiones que comenzaron a circular, minutouno.com se comunicó directamente con Pepe Ochoa para conocer su situación y saber si efectivamente había recibido una propuesta para conducir el ciclo de América TV.

"Tengo 2 propuestas fuertes y firmes, no decidí nada. Todo me entusiasma y es para mejor”, respondió el panelista a través de un mensaje privado.

Consultado sobre cómo estaba atravesando este momento y si imaginaba que podían abrirse nuevas oportunidades profesionales, Ochoa también dejó una frase que refleja su presente: “Me gusta saber que se abren nuevas posibilidades”.

Sin embargo, cuando se le preguntó puntualmente por Yanina Latorre, el panelista respondió: “Hablamos todo el tiempo”.

De esta manera, Pepe Ochoa atraviesa un momento de definiciones laborales, con dos propuestas concretas sobre la mesa y sin haber elegido todavía cuál será su próximo paso. Mientras tanto, su nombre ya aparece entre las alternativas para una eventual renovación de la conducción de uno de los programas más vistos de América.