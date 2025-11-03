Guerra entre las ex de Marcelo Tinelli: Soledad Aquino tildó de mentirosas a Paula Robles y Juanita

soledad aquino

El duro posteo de Soledad Aquino previo a dialogar con los medios

La expareja de Marcelo Tinelli se manifestó en redes sociales a raíz de la denuncia de Juanita y desató un escándalo mayor: "Después de tantas muertes físicas y de dolores al alma totalmente injustos... suplico a la gente de los medios de chusmerío que no pidan explicaciones con este tema de Juana que no es nada mío", comenzó indicando.

"No tengo la más mínima idea... La mamá no es digna de mi afecto y cariño. Sólo me importan mis hijas y rescatarlas de esto que me parece de terror", cerró.

