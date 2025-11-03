Guerra entre las ex de Marcelo Tinelli: Soledad Aquino tildó de mentirosas a Paula Robles y Juanita
La madre de Micaela y Candelaria puso en duda la veracidad de la denuncia realizada por Juanita Tinelli, hermana menor de sus hijas.
Soledad Aquino no desaprovechó la oportunidad para meterse en el nuevo escándalo que envuelve a la familia de Marcelo Tinelli: luego de que Juanita Tinelli, la hija menor del conductor, denunciara que fue amenazada de muerte conjuntamente con su familia, la madre de sus hermanas salió en los medios a poner en duda su mal momento.
Por supuesto, el dardo apuntaba más a Paula Robles que a la modelo, aunque la mamá de Micaela y Candelaria no hizo diferencias al tildarlas de "mentirosas" por igual y asegurar que se trata de "un invento", manifestando desconocer la motivación, aunque sugirió que puede tratarse de dinero.
"Yo parezco como que soy una madre ausente, pero en realidad soy una madre interna, yo no tengo ni idea de nada, de verdad, te digo, el tema de plata, de acá, de allá, sé, pero no me mezclo, no me importa nada. Yo creo, me interrumpo, yo creo que, como madre, una madre impecable, que alguien te arma tanto bardo social, público, no está bien, no está bien, no corresponde eso, exponer a sus hermanas, que la aman, no está bien, está bueno eso, ¿no?", comenzó lanzando Aquino en diálogo con Intrusos (América).
En este sentido, criticó la postura de Paula Robles a partir de la denuncia de Juana, asegurando que ella habría actuado de una manera diferente: "Yo estoy en todo un quilombo así, pero las cago a pedos, las cago a pedos. Pero yo tengo familia, tengo clase, tengo moral. Me parece una ridiculez".
Al ser consultada sobre si le parecía que era verdad la denuncia que realizó la menor de las hijas de Marcelo, afirmó: "No, no le creo. Lo inventó para llamar la atención".
El duro posteo de Soledad Aquino previo a dialogar con los medios
La expareja de Marcelo Tinelli se manifestó en redes sociales a raíz de la denuncia de Juanita y desató un escándalo mayor: "Después de tantas muertes físicas y de dolores al alma totalmente injustos... suplico a la gente de los medios de chusmerío que no pidan explicaciones con este tema de Juana que no es nada mío", comenzó indicando.
"No tengo la más mínima idea... La mamá no es digna de mi afecto y cariño. Sólo me importan mis hijas y rescatarlas de esto que me parece de terror", cerró.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario