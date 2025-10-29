Marcelo Tinelli festejó la reforma laboral del Gobierno y en las redes sociales no lo perdonaron
El jefe de LaFlia y otrora dueño de Ideas del Sur se vio en el ojo de la tormenta varias veces por falta de pagos a sus empleados. Ahora aplaude en X.
Si faltaba alguna señal para definir la calidad de la propuesta del Gobierno para una reforma laboral, Marcelo Tinelli le acaba de estampar su sello de apoyo como empresario, productor y protagonista reciente y reincidente de demandas por falta de pago de haberes o indemnizaciones.
"Excelente", festejó Marcelo Tinelli entre emojis de aplausos en su perfil de X, donde este miércoles llamó la atención de sus seguidores al citar un artículo periodístico sobre el tema de la reforma laboral.
"Igual tenés que pagar los sueldos, Tinelli... ¿quién le avisa?", comentó el periodista de C5N Nacho Rodríguez, que fue ágil para capturar el mensaje original del conductor de "Showmatch".
Además de la reforma laboral el Gobierno tiene en la mira un paquete de medidas tributarias que promete cambiar la estructura actual, y eso también le complació al creador de las productoras de televisión Ideas del Sur y LaFlia.
De hecho, LaFlia pasó por una reestructuración tan notable que en junio de 2025 el propio Marcelo Tinelli tuvo que desmentir públicamente su cierre y aseguró que "sigue con los proyectos que tenía en curso para este año y para el próximo, tanto a nivel local como internacional".
"Lo único que se está haciendo es una reestructuración de personal, como lo hacen tantas empresas en este país", señaló el conductor.
Quizás por eso cuando Tinelli aplaudió la propuesta de reforma laboral y tributaria que el Gobierno de Javier Milei mandaría al Congreso apenas asuman las decenas de diputados libertarios que acaban de ganar sus bancas, más de una persona se quedó haciendo números en el aire.
"Tinelli toda la vida rodeado de sueldos impagos, cheques rechazados y juicios laborales lo celebra. La que se viene", comentó alguien en X, a lo que otra persona agregó: "Logico. Tinelli no le pagaba a la gente que laburó para él."
"Como no va a querer la reforma laboral Tinelli, si tiene juicios laborales, paga miserias y seguro le deben rebotar cheques... Ya fundió al Badajoz y a San Lorenzo, La Flia como debe estar...", apuntó alguien más. Se ve que el archivo es implacable en televisión, mucho más que en política.
