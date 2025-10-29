Marcelo Tinelli festejó la reforma laboral del Gobierno y en las redes sociales no lo perdonaron

"Lo único que se está haciendo es una reestructuración de personal, como lo hacen tantas empresas en este país", señaló el conductor.

Quizás por eso cuando Tinelli aplaudió la propuesta de reforma laboral y tributaria que el Gobierno de Javier Milei mandaría al Congreso apenas asuman las decenas de diputados libertarios que acaban de ganar sus bancas, más de una persona se quedó haciendo números en el aire.

"Tinelli toda la vida rodeado de sueldos impagos, cheques rechazados y juicios laborales lo celebra. La que se viene", comentó alguien en X, a lo que otra persona agregó: "Logico. Tinelli no le pagaba a la gente que laburó para él."

"Como no va a querer la reforma laboral Tinelli, si tiene juicios laborales, paga miserias y seguro le deben rebotar cheques... Ya fundió al Badajoz y a San Lorenzo, La Flia como debe estar...", apuntó alguien más. Se ve que el archivo es implacable en televisión, mucho más que en política.