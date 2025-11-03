Paula Robles lanzó letales mensajes tras el mensaje de Juanita que apuntó a Marcelo Tinelli: "Egoísmo"
A través de sus redes sociales, la exbailarina y madre de la modelo lanzó duros mensajes que estarían dedicados al conductor. Los detalles.
Tras las recientes amenazas que impactaron a Juanita Tinelli y dejaron al descubierto las internas familiares del clan Tinelli, su madre, Paula Robles, utilizó sus redes sociales para lanzar una serie de mensajes que resonaron como fuertes indirectas dirigidas a Marcelo Tinelli. La tensión se incrementó luego de que Juanita asegurara en un comunicado que no comparte ni avala muchas de las decisiones de su padre.
Sin un contexto previo evidente en el feed, Paula Robles optó por compartir en sus historias de Instagram una contundente frase del dramaturgo Oscar Wilde: "El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere".
La publicación de Robles encontró una inmediata y explícita adhesión por parte de su hija. Juanita Tinelli reposteó la publicación de su madre y, sumando una reflexión propia que intensificó el mensaje, escribió: "El egoísmo enferma".
La escalada de mensajes en redes continuó por parte de la ex pareja de Marcelo Tinelli. Paula Robles eligió otro escrito, esta vez del poeta y cineasta Alejandro Jodorowsky, para reforzar su postura: "Huye del egoísta. Cuando la mente tiene hambre de ser única, se come a cualquiera".
Juanita, al igual que en la publicación anterior, reposteó este segundo mensaje de su madre y volvió a añadir su propia conclusión, reiterando el sentimiento de desgaste: "El egoísmo enferma".
La reacción de Marcelo Tinelli tras el posteo de su hija Juana
Mientras madre e hija manifestaban su bronca a través de las redes sociales, Marcelo Tinelli optó por una postura de reserva y protección familiar, aunque con un gesto público de amor hacia su hija.
El conductor había emitido declaraciones previas sobre la situación, comprometiéndose a manejar el conflicto en privado. En sus palabras, Tinelli afirmó: "Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolverlo con amor y diálogo en el seno de nuestra familia".
Marcelo Tinelli también hizo un llamado a los medios para que respetaran su decisión de no ahondar en el conflicto: "Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar", concluyó.
A su vez, el conductor eligió demostrar su apoyo incondicional a Juanita a través de una fotografía junto a ella, acompañada de un emotivo mensaje que priorizaba el lazo afectivo: "Te amo siempre, mi pebe. Con toda mi alma".
