Paula Robles lanzó letales mensajes tras el mensaje de Juanita que apuntó a Marcelo Tinelli: "Egoísmo"

La reacción de Marcelo Tinelli tras el posteo de su hija Juana

Mientras madre e hija manifestaban su bronca a través de las redes sociales, Marcelo Tinelli optó por una postura de reserva y protección familiar, aunque con un gesto público de amor hacia su hija.

El conductor había emitido declaraciones previas sobre la situación, comprometiéndose a manejar el conflicto en privado. En sus palabras, Tinelli afirmó: "Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolverlo con amor y diálogo en el seno de nuestra familia".

Marcelo Tinelli también hizo un llamado a los medios para que respetaran su decisión de no ahondar en el conflicto: "Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar", concluyó.

A su vez, el conductor eligió demostrar su apoyo incondicional a Juanita a través de una fotografía junto a ella, acompañada de un emotivo mensaje que priorizaba el lazo afectivo: "Te amo siempre, mi pebe. Con toda mi alma".

