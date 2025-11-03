Se filtró la amenaza que recibió Juanita Tinelli por teléfono: "Vos y tu familia se..."
La joven de 22 años está con botón antipánico y criticó, mediante sus redes sociales, las actitudes de su papá Marcelo. Los detalles.
Juanita Tinelli recibió en los últimos días un botón antipánico tras haber presentado una denuncia por amenazas de muerte y amedrentamiento. La medida de seguridad fue otorgada por la Justicia luego de que la joven de 22 años denunciara una grave conversación telefónica.
Este lunes, el periodista Mauro Szeta compartió en sus redes sociales el tenor de la amenaza que habría recibido la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles. La frase que publicó Szeta en su cuenta de X fue: “Vos y tu familia se tienen que cuidar mucho”. El periodista señaló que esta era “La amenaza telefónica que recibió Juana Tinelli”.
En este sentido, fuentes allegadas a la modelo, quienes confirmaron que “se está investigando” la conversación telefónica que motivó la acción legal. Fue después de esa llamada que Juana Tinelli hizo la correspondiente denuncia.
De acuerdo con la información que trascendió, la denuncia fue presentada en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal. La celeridad de la respuesta judicial fue destacada por Laura Ubfal en su página web: “El Prosecretario Administrativo que atendió a la familia Tinelli decidió proveer a Juanita de forma urgente un botón antipánico, instruyéndola sobre todas las funciones de ese servicio público".
Los posteos de Paula Robles y Juanita Tinelli
Mientras la joven recibe protección oficial, la interna familiar entre los Tinelli parece intensificarse. En las últimas horas, Juana y su mamá, Paula Robles, publicaron un furioso descargo en medio del conflicto que atraviesan con Marcelo, utilizando la figura del "egoísmo" para referirse a la situación.
El intercambio comenzó cuando Paula Robles publicó en su perfil de Instagram una frase de Oscar Wilde que resonó fuertemente en el contexto de la crisis: “El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere”.
Al ver la publicación, Juana Tinelli decidió compartirla también en su cuenta de Instagram, añadiendo una reflexión propia sobre la situación que atraviesa: “El egoísmo enferma”, escribió la hija de Marcelo Tinelli, arrobando además a su progenitora.
Además de estas frases cargadas de significado, la hija de Paula Robles volvió a recurrir a su perfil de Instagram, esta vez para compartir los mensajes de apoyo que recibió en las últimas horas de sus seguidores, buscando contención en medio de la crisis familiar y las amenazas.
