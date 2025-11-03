Se filtró la amenaza que recibió Juanita Tinelli por teléfono: "Vos y tu familia se..."

juana tinelli

El intercambio comenzó cuando Paula Robles publicó en su perfil de Instagram una frase de Oscar Wilde que resonó fuertemente en el contexto de la crisis: “El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere”.

Al ver la publicación, Juana Tinelli decidió compartirla también en su cuenta de Instagram, añadiendo una reflexión propia sobre la situación que atraviesa: “El egoísmo enferma”, escribió la hija de Marcelo Tinelli, arrobando además a su progenitora.

Además de estas frases cargadas de significado, la hija de Paula Robles volvió a recurrir a su perfil de Instagram, esta vez para compartir los mensajes de apoyo que recibió en las últimas horas de sus seguidores, buscando contención en medio de la crisis familiar y las amenazas.