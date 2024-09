¿Guerra de streaming? Blender acusa a Luzu TV de copiarse de un especial

Es que hace unas semanas atrás, el programa que sale por Blender, tuvo de invitados a Osvaldo Laport y Arnaldo André. Allí, los conductores recrearon algunas escenas y se divirtieron actuando.

Poco tiempo después, en el programa de Luzu anunciaron un especial "galanes", donde los invitados eran los mismos que su competencia. Esto rápidamente se viralizó en las redes sociales y provocó la indignación de Gonzalo Heredia, que no solo usó sus redes sociales para mostrar su descontento, sino que también este martes apuntó fuerte contra los chicos y la producción de Nadie dice nada.

En su cuenta de X (ex Twitter), el actor compartió el fragmento del programa donde Occhiato anuncia la sección con sus respectivos invitados y acotó un "Pero..", acompañado de los dos programas donde sus colegas estuvieron presentes.

Muy bueno el especial de NIK Ochiatto pic.twitter.com/uilulRFZ8O — BLENDER (@estoesblender) September 4, 2024

Por otro lado, este martes, en Galanes en temporada baja, hablaron de esto y la tensión se sintió. "Yo primero recibo una invitación a un programa para un especial de "Galanes. Ya me llamó la atención el nombre, pero fue decir esto de "no me da porque es algo que venimos haciendo ", comenzó diciendo Heredia.

Y, siguió: "Pasó el tiempo y una compañera recibió un mensaje del mismo streaming, haciéndole una invitación a otro especial de... Y yo dije que no iba a hacerlo".

"A parte había que rendirle cierta pleitesía a alguien porque es como decir 'te estás sentando en una silla y él hizo todas las sillas'", dijo Gonzalo, haciendo referencia a Nicolás Occhiato.

Ante esto, Lamothe tomó la palabra y fue por más. "Me gustaría hacer un escándalo mayor con ellos. Me gustaría llevarlo a LAM, a todos los lugares que se pueda expandir", lanzó picante.

¿Entonces nos robaron o nos van a homenajear? pic.twitter.com/FBodtI8VBQ — BLENDER (@estoesblender) September 4, 2024