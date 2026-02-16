Moria Casán fulminó a Wanda Nara con una teoría letal: "Si fuera tan buena en la cama, no le meterían cuernos"
La "One" destrozó el mito sobre el desempeño sexual de la empresaria. Fiel a su estilo, comparó su situación con la de la China Suárez. Mirá qué dijo Moria.
La pantalla se encendió con una discusión que mezcló psicología, sexualidad y farándula. En el marco de su programa "La mañana con Moria", la icónica conductora Moria Casán puso en duda uno de los mitos más persistentes del espectáculo argentino: el supuesto desempeño excepcional de Wanda Nara en el ámbito privado.
La conversación se originó mientras el sexólogo Patricio Gómez Di Leva analizaba los vínculos de pareja. Según el especialista, existen relaciones que logran sostenerse gracias a una química física abrumadora, aunque carezcan de otros pilares. "Hay parejas que tienen muy buena sexualidad, pero que obviamente no pueden construir otra cosa porque son solo eso", explicó el profesional.
“Eso me parece lo peor, estar enganchado con alguien por la cama, doctor, me parece lo peor que hay. Es difícil de cortar, es energético”.
El clima subió de tono cuando Facundo Ventura intervino para respaldar la reputación de la empresaria. El panelista aseguró tener testimonios de fuentes cercanas que avalan la destreza de la mediática, afirmando que “en ese aspecto es un diez. Mil puntos”.
Sin embargo, la "One" utilizó su conocida lengua filosa para desarmar ese argumento con una lógica implacable basada en los antecedentes públicos de Nara. Para la conductora, si esa supuesta habilidad fuera tan infalible, los resultados en sus relaciones estables serían distintos.
“Bueno, pero parecería que no estaría dando resultados; si no, no le meterían tanto los cuernos. Porque, mi amor, una mujer que es tan buena en la cama no le pasa siempre”.
A pesar de que Fernanda Callejón intentó matizar los dichos de Moria recordando que incluso las mujeres más bellas del país han sufrido deslealtades, Casán se mantuvo firme en su postura. Para ella, existe una desconexión entre la imagen de sensualidad que proyecta la conductora de MasterChef y su capacidad real para retener a sus parejas a través del sexo.
“No estaría funcionando tanto su sexualidad para el atrape, para seguir”, sentenció Moria, sugiriendo que el magnetismo de Wanda podría tener un límite. Para finalizar, y fiel a su estilo provocador, deslizó una comparación con otra figura central de las noticias del corazón: “Es una mujer sensual y todo, pero La China debe ir por otro lado tal vez”.
