Moria Casán fulminó a Wanda Nara con una teoría letal: "Si fuera tan buena en la cama, no le meterían cuernos"

“Bueno, pero parecería que no estaría dando resultados; si no, no le meterían tanto los cuernos. Porque, mi amor, una mujer que es tan buena en la cama no le pasa siempre”.

A pesar de que Fernanda Callejón intentó matizar los dichos de Moria recordando que incluso las mujeres más bellas del país han sufrido deslealtades, Casán se mantuvo firme en su postura. Para ella, existe una desconexión entre la imagen de sensualidad que proyecta la conductora de MasterChef y su capacidad real para retener a sus parejas a través del sexo.

“No estaría funcionando tanto su sexualidad para el atrape, para seguir”, sentenció Moria, sugiriendo que el magnetismo de Wanda podría tener un límite. Para finalizar, y fiel a su estilo provocador, deslizó una comparación con otra figura central de las noticias del corazón: “Es una mujer sensual y todo, pero La China debe ir por otro lado tal vez”.