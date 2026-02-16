Wanda Nara irrumpió en la casita de Bad Bunny y se volvió viral

Fiel a su estilo para gestionar su imagen pública, Wanda había dado pistas de su participación minutos antes al subir fotos como espectadora desde el campo. Tras su paso por el escenario, utilizó su cuenta de Instagram para replicar los videos capturados por los fanáticos, reafirmando su estatus como una de las figuras más influyentes del momento.

No obstante, la noche no estuvo exenta de controversia en el mundo digital. Gran parte de la conversación en redes sociales no se centró solo en su baile junto a Bad Bunny, sino en un detalle estético de sus publicaciones. Según advirtieron los usuarios, la conductora aparentemente recortó a la cantante Yami Safdie de una de las fotografías grupales y omitió etiquetarla, lo que generó un intenso debate y diversas teorías entre sus seguidores sobre la relación entre ambas.