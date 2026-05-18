"Vestido de vidrio": el arriesgado look de Sol Pérez en los Martín Fierro
La conductora de Telefe deslumbró en la Alfombra Roja con un inusual vestido y se volvió tendencia en las redes.
La alfombra roja de los Premios Martín Fierro siempre es el escenario ideal para que las celebridades desplieguen su estilo, pero esta edición dejó un diseño que se robó todas las miradas y se convirtió en lo más comentado de la noche. Como es costumbre, Sol Pérez impactó a los presentes y a la transmisión oficial, y fue tendencia en redes.
La conductora lució un espectacular e inusual vestido confeccionado enteramente con piezas de vidrio. Irrumpió en la pasarela con un diseño de alta costura que jugaba con los reflejos de las luces del evento, capturando la atención de los fotógrafos y de los conductores de la previa.
Al momento de ser presentada ante las cámaras para dar detalles de su osado look, la modelo e influencer se sinceró con total simpatía sobre las complicaciones logísticas y la rigidez que le imponía semejante obra de arte textil. "No me puedo mover. Es de vidrio, chicos. Alucinante. Es todo vidrio", confesó entre risas ante la mirada atónita de los conductores de la alfombra roja.
Fiel a su estilo fresco y descontracturado, Sol también reveló la vertiginosa trastienda de su preparación para llegar a tiempo a la gran cita de la televisión argentina: "Recién acabo de salir de la ducha y me vine", lanzó divertida sobre los minutos previos a calzarse el deslumbrante diseño.
Furor en las redes sociales con el look de Sol Pérez en los Martín Fierro
El vestido, que requirió un cuidado extremo tanto para trasladarse como para posar en el banner principal, no tardó en volverse tendencia en las plataformas digitales.
Entre elogios por su audacia y memes sobre el peligro latente de sufrir un accidente o una caída con un material tan frágil, Sol Pérez volvió a consolidarse como una de las figuras más vanguardistas y arriesgadas de la moda local.
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