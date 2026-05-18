"Vestido de vidrio": el arriesgado look de Sol Pérez en los Martín Fierro

Furor en las redes sociales con el look de Sol Pérez en los Martín Fierro

El vestido, que requirió un cuidado extremo tanto para trasladarse como para posar en el banner principal, no tardó en volverse tendencia en las plataformas digitales.

Entre elogios por su audacia y memes sobre el peligro latente de sufrir un accidente o una caída con un material tan frágil, Sol Pérez volvió a consolidarse como una de las figuras más vanguardistas y arriesgadas de la moda local.