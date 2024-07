Momento tenso: Guido Süller y Anita Espósito hablaron de sus diferencias al aire

Y continuó: “No es la primera vez en la vida que escucho en la televisión o veo en las redes algo referido a mí, mi familia, así que todo bien”.

Guido Suller Anita Esposito

Guido le contestó: “Bueno, pero yo, igual de tu familia no dije nada, jamás diría nada. No me gusta porque se han metido tanto con mi familia que a mí me duele hablar de la familia de otros”.

Anita le respondió un poco ofuscado: “Estoy diciendo que estoy acostumbrada a leer tantas cosas de mí y de mi familia, sobre todo de mi familia primero, que, o sea, estoy de alguna manera un poco ambientada a que se diga cualquier cosa, a eso me refiero”.

Todos en la mesa empezaran a bromear sobre quién era famosa en su familia y Guido dijo: “Te voy a hacer famosa”. “No, no quiero ser famosa”, devolvió Anita y aseguró que le da "miedo" ir a LAM. "Siento que no tengo nada interesante para decir”, afirmó.