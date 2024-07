Guillermina Valdés se separó de Joaquín Furriel: "Es hermoso"

"No voy a hablar más, porque si no siempre termino hablando... Lo re quiero, es un amor de persona", expresó diplomática Valdés a la entrada de su casa.

"No funcionamos como pareja, es la verdad. ¿Vos te pensás que te voy a decir a vos por qué decidí separarme? No, loco, no hay manera", lanzó entre risas a la cámara antes de aclarar que hoy en día está "tranquila vendiendo mis cremas, mis zapatos", y que "puede ser" que su próxima pareja no sea mediática.

"No voy a decir que me gustaría, porque a mí las cosas me suceden, me interpelan, me llegan, me atraviesan... Yo no busco", aseguró con un ademán, y agregó: "Re puede ser... lo pensé después de Sebas, lo pensé después de Marcelo... No me estaría saliendo. El universo me los trae", en referencia a sus famosas exparejas, Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli.

"Nunca expusimos la pareja. ¿Por qué hoy, cuando está terminada, diría lo que sentí?", convino sobre sus sentimientos por Joaquín Furriel.

"Joaco es lo más, es hermoso. Estamos cada uno por su lado", sentenció.