La furia de Alejandra Pradón por la serie de Guillermo Coppola: "Llamé a Claudia..."

La ex vedette contó no haber visto aún la serie, pero sí un clip que el domingo compartió Guerrero en Implacables. De inmediato reconoció lo que para ella fue una mentira y decidió comunicarse con Claudia Villafañe, la exesposa y madre de las hijas mayores de Maradona.

"No me gustó nada de nada lo que vi. Llamé a Claudia Villafañe porque para mí la que importa en mi vida y en lo personal es la señora Claudia Villafañe", contó al aire en Intrusos. Además, destacó que Marcela Tauro -conductora del programa- había vivido todo el romance entre ella y Coppola, con quien realmente estaba en pareja.

"Hemos compartido con 'Guille', las nenas. Estaba Giani (Giannina Maradona) que me decía 'tía Ale' (...). No pueden ensuciar así a la gente", manifestó Pradón y añadió: "Me ensuciaron a mí, yo fui la pareja de Guillermo. Guillermo vivió conmigo acá, en mi casa, tenía su auto. Yo iba a su casa".

alejandra pradon