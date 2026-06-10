Ricardo Darín estalló por el femicidio de Agostina Vega: "La ultraderecha tiende a no ser sensible con esto"
Desde España, el actor Ricardo Darín pidió no naturalizar la violencia y apuntó contra la justicia y la política por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba.
El dolor por el brutal femicidio de la menor de 14 años cruzó el océano. Durante una profunda entrevista en la televisión española, el reconocido actor Ricardo Darín alzó la voz para repudiar enérgicamente el accionar de la Justicia y pedirle a toda la sociedad que reflexione ante esta terrible tragedia.
La bronca del actor por el caso de Agostina Vega
Durante su participación en el programa europeo Cara al show, el artista no ocultó su indignación por los fallos del sistema que desencadenaron la muerte de la menor en la provincia de Córdoba. "Esta chiquita, Agostina Vega, no solo fue secuestrada, fue violada, fue asesinada y fue descuartizada, y luego enterrada por un señor que había tenido denuncias de violencia de género y que había estado detenido", relató.
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En ese sentido, fue muy categórico al señalar a los responsables de que el agresor estuviera libre: "Si esa línea de energúmenos hubiesen hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva".
Por otro lado, Darín hizo un llamado a la sociedad para dejar de naturalizar este tipo de episodios y apuntó fuertemente contra las políticas del gobierno nacional. Al ser consultado por el conductor sobre el negacionismo de estos crímenes, el actor concluyó: "Las formas de ser de la ultraderecha normalmente tienden a no ser sensibles con este tipo de temas, incluso tratar de taparlos o de tacharlos. Para ellos no existen".
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