Ricardo Darín estalló por el femicidio de Agostina Vega: "La ultraderecha tiende a no ser sensible con esto" Ricardo Darín estalló por el femicidio de Agostina Vega: "La ultraderecha tiende a no ser sensible con esto"

La bronca del actor por el caso de Agostina Vega

Durante su participación en el programa europeo Cara al show, el artista no ocultó su indignación por los fallos del sistema que desencadenaron la muerte de la menor en la provincia de Córdoba. "Esta chiquita, Agostina Vega, no solo fue secuestrada, fue violada, fue asesinada y fue descuartizada, y luego enterrada por un señor que había tenido denuncias de violencia de género y que había estado detenido", relató.