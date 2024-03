Revelaron un romance secreto de Guillermo Coppola tras el estreno de su serie

Uno de los amoríos más destacados del representante fue con la actriz María Fernanda Callejón. Durante la entrevista con "Socios del Espectáculo" en El Trece, Tauro confirmó que la relación con la reconocida actriz fue real, aunque señaló que durante años fue un "secreto a voces" en el mundo del espectáculo.

Además, Tauro compartió que hubo una ocasión en la que una figura femenina muy famosa intentó seducir a Coppola, pero él decidió echarse para atrás. "Es una mujer del más alto nivel. No es Susana. No terminó pasando nada porque algo le pasó a él. No sé, no digo más...", afirmó Tauro, dejando a la audiencia con curiosidad sobre la identidad de esta famosa.

Walter Leiva, el notero de "Socios del Espectáculo", quiso profundizar en la situación preguntando: "¿Arrugó? ¿Se achicó? ¿Se comió los mocos?". Ante esto, Tauro admitió: "No llegó a pasar. Sí, se comió los mocos".

Finalmente, la periodista de Intrusos destacó que las mujeres que tuvieron relaciones con Coppola "conocieron un mundo maravilloso". "Conocían un mundo maravilloso porque es un hombre muy generoso. Falta la segunda parte, la tercera y la cuarta de la serie", concluyó Tauro, dejando entrever que aún hay muchas más historias por conocer sobre la vida amorosa de Guillermo Coppola.

