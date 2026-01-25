Alex Honnold escaló por Netflix el Taipei 101 sin cuerdas: selfie a 508 metros y transmisión con delay
El estadounidense trepó el edificio más alto de Taiwán sin seguridad y es viral. La transmisión de Netflix tomó una medida preventiva insólita por si caía.
El escalador Alex Honnold volvió a desafiar los límites este domingo. El estadounidense de 40 años logró conquistar la cima del edificio Taipei 101, el rascacielos más alto de Taiwán, sin utilizar cuerdas, arneses ni ninguna red de seguridad. La hazaña viral transmitida por Netflix, que duró una hora y media, culminó con una selfie a 508 metros de altura.
El evento, titulado "Skyscraper Live", atrajo a cientos de espectadores a la base de la torre y a millones a través de la pantalla, pero no estuvo exento de tensión. La actividad estaba programada originalmente para el sábado, pero debió postergarse un día por las malas condiciones climáticas, un factor determinante cuando se escala a "cuerpo limpio".
La medida de seguridad de la transmisión
La escalada generó tanta emoción como preocupación por las implicaciones éticas de emitir en directo una empresa de tan alto riesgo, donde un error mínimo significaba la muerte. Por este motivo, la transmisión oficial de Netflix tomó una medida preventiva drástica: se emitió con una demora programada de 10 segundos.
Este "delay" fue pensado para cortar la señal instantáneamente en caso de que ocurriera una tragedia, evitando así que millones de personas presenciaran una caída fatal en tiempo real. Afortunadamente, no fue necesario utilizar el botón de pánico.
"Cajas de bambú" y vientos fuertes
El ascenso presentó dificultades técnicas extremas. La parte más compleja fueron los 64 pisos de la sección media, conocidos arquitectónicamente como las "cajas de bambú". Estos segmentos obligaron a Honnold a realizar una escalada empinada y sobresaliente, utilizando los balcones para tomar breves descansos antes de continuar el ascenso vertical.
Al llegar a la aguja, el viento se hizo sentir. "Hacía mucho viento, así que pensé: ‘no te caigas de la aguja’. Estaba tratando de equilibrarme bien", confesó el deportista, quien ya había alcanzado la fama mundial en 2017 al escalar "El Capitán" en Yosemite.
A diferencia del francés Alain Robert, quien subió el mismo edificio en 2004 pero con ayuda de cuerdas de seguridad y bajo la lluvia, Honnold se convirtió en la primera persona en completar este desafío sin ningún tipo de asistencia, cumpliendo lo que definió como "el sueño de su vida".
