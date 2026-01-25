Alex Honnold escaló por Netflix el Taipei 101 sin cuerdas: selfie a 508 metros y transmisión con delay

Netflix avatar 714P Video de la hazaña que se transmitió por Netflix

"Cajas de bambú" y vientos fuertes

El ascenso presentó dificultades técnicas extremas. La parte más compleja fueron los 64 pisos de la sección media, conocidos arquitectónicamente como las "cajas de bambú". Estos segmentos obligaron a Honnold a realizar una escalada empinada y sobresaliente, utilizando los balcones para tomar breves descansos antes de continuar el ascenso vertical.

Al llegar a la aguja, el viento se hizo sentir. "Hacía mucho viento, así que pensé: ‘no te caigas de la aguja’. Estaba tratando de equilibrarme bien", confesó el deportista, quien ya había alcanzado la fama mundial en 2017 al escalar "El Capitán" en Yosemite.

A diferencia del francés Alain Robert, quien subió el mismo edificio en 2004 pero con ayuda de cuerdas de seguridad y bajo la lluvia, Honnold se convirtió en la primera persona en completar este desafío sin ningún tipo de asistencia, cumpliendo lo que definió como "el sueño de su vida".