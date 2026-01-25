El documental de Alex Honnold para ver tras su escalada en vivo en Netflix
"Free Solo" se encuentra disponible en Disney + y es un documental en el que se lo ve escalando sin cuerdas ni medidas de seguridad.
El mundo del deporte extremo y la escalada fue testigo de un hito que redefine los límites de la capacidad humana. Alex Honnold, ampliamente reconocido como uno de los escaladores más destacados de la historia, volvió a inscribir su nombre en los libros de récords al completar con éxito el ascenso al Taipei 101, uno de los rascacielos más icónicos del planeta. Lo extraordinario de esta proeza radica en la modalidad elegida: el "free-solo", es decir, escalando sin el uso de cuerdas, arneses ni ningún tipo de elemento de seguridad.
Esta incursión en el entorno urbano representa la primera vez que una persona logra escalar esta estructura monumental bajo tales condiciones. La hazaña no solo destaca por la altura del edificio, sino por la precisión técnica y la fortaleza mental que exige enfrentarse a una superficie de cristal y acero a cientos de metros del suelo.
El evento fue seguido por millones de personas a través de una cobertura especial de casi dos horas. La conducción estuvo a cargo de Elle Duncan, quien lideró una emisión diseñada para sumergir a los espectadores en la tensión absoluta del minuto a minuto. El equipo de expertos aportó profundidad técnica al relato: la reconocida escaladora Emily Harrington analizó cada movimiento, mientras que Pete Woods se encargó de la narración de las maniobras. La mesa se completó con la participación de Seth Rollins como panelista y la labor del corresponsal Mark Rober, quienes brindaron una perspectiva integral de la magnitud del reto.
La narrativa en tiempo real permitió a la audiencia experimentar la concentración extrema que Honnold mantuvo durante todo el trayecto. Gracias a un despliegue técnico con acceso sin precedentes, los fanáticos pudieron percibir la escala real de la estructura y el peligro inminente de cada agarre, convirtiendo la transmisión en un viaje de tensión constante que culminó en un triunfo histórico.
Al alcanzar la cima, Honnold no solo sumó un logro personal, sino que estableció una marca mundial. Al escalar el Taipei 101, completó el ascenso "free-solo" más alto de una estructura urbana en la historia. El tiempo oficial registrado para esta travesía vertical fue de 91 minutos y 30 segundos, un periodo en el que la vida del escalador dependió exclusivamente de su destreza y su calma. Este evento marca un punto de inflexión en la carrera de Honnold, demostrando que su dominio de la roca se traslada con igual maestría a las grandes arquitecturas del hombre.
Alex Honnold escaló por Netflix el Taipei 101 sin cuerdas
Dónde ver el documental de Alex Honnold "Free Solo"
Sinopsis oficial: Documental que narra la hazaña de Alex Honnold al escalar sin ningún tipo de ayuda la formación rocosa vertical "El Capitán", ubicada dentro del Parque Nacional Yosemite (Mariposa County, Estados Unidos), de unos 900 metros de altura. Fue el primer escalador en lograrlo.
Dónde verlo: A pesar de que su más reciente escalada se transmitió en Netflix, esta hazaña se encuentra disponible en Disney+.
