El documental de Alex Honnold para ver tras su escalada en vivo en Netflix

Alex Honnold escaló por Netflix el Taipei 101 sin cuerdas

Dónde ver el documental de Alex Honnold "Free Solo"

Sinopsis oficial: Documental que narra la hazaña de Alex Honnold al escalar sin ningún tipo de ayuda la formación rocosa vertical "El Capitán", ubicada dentro del Parque Nacional Yosemite (Mariposa County, Estados Unidos), de unos 900 metros de altura. Fue el primer escalador en lograrlo.

Dónde verlo: A pesar de que su más reciente escalada se transmitió en Netflix, esta hazaña se encuentra disponible en Disney+.