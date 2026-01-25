Eva Bargiela y Gianluca Simeone viajaron por primera vez con su hijo Fausto
A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió su primera salida junto a su bebé de tres meses y su pareja. No te pierdas las fotos.
El pasado fin de semana, la modelo Eva Bargiela y el futbolista Gianluca Simeone vivieron uno de los momentos más significativos desde el nacimiento de su hijo Faustino. Con casi tres meses de vida, el pequeño realizó su primer viaje internacional, un evento que sus padres organizaron con absoluta discreción y que estuvo cargado de una mezcla de nerviosismo, ilusión y una profunda emoción por lo que significaba el debut del bebé en el aire.
A través de sus redes sociales, la conductora fue documentando cada paso de esta experiencia inédita para la familia. Desde las horas previas en su hogar hasta el arribo a la terminal aérea, las imágenes reflejaron la logística y la expectativa que conlleva emprender un viaje de larga distancia con un recién nacido.
El destino elegido no fue casual. La pareja decidió cruzar el océano con un objetivo claro: reencontrarse con sus seres queridos en España. “Nos estamos yendo de Ezeiza. Nos vamos a Madrid de sorpresa a visitar a la familia. Atrás está Faustino, todo el auto cargado de cosas”, relató Bargiela en una de sus historias de Instagram, donde se podía apreciar el vehículo repleto de equipaje y artículos para el bebé.
Uno de los mayores temores de cualquier padre primerizo es el comportamiento del niño durante las horas de vuelo. Sin embargo, para alivio de Eva y Gianluca, el traslado transcurrió con total armonía. Una vez aterrizados en el Aeropuerto de Barajas, la modelo compartió su satisfacción con sus seguidores al confirmar que el reto había sido superado: “El vuelo fue un éxito”.
Tras la llegada, las publicaciones mostraron a un Faustino muy abrigado en su cochecito, adaptándose rápidamente al clima europeo. Bajo el sencillo pero contundente mensaje “Llegamos”, la pareja dio por iniciada una bitácora de viaje que incluyó paseos por la capital española y una visita muy especial.
Como no podía ser de otra manera, dada la historia que une a la familia Simeone con el fútbol español, el pequeño visitó el estadio del Atlético de Madrid. Faustino acompañó a sus padres a una de las sesiones de entrenamiento, protagonizando una postal que entrelazó la pasión deportiva con la calidez del hogar. Protegido de las bajas temperaturas, el bebé fue el centro de todas las miradas en un lugar que guarda una gran carga simbólica para su apellido, cerrando así un primer capítulo de vacaciones familiares que quedará guardado para siempre en su álbum de recuerdos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario