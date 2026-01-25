Eva Bargiela y Gianluca Simeone viajaron por primera vez con su hijo Fausto

image

Tras la llegada, las publicaciones mostraron a un Faustino muy abrigado en su cochecito, adaptándose rápidamente al clima europeo. Bajo el sencillo pero contundente mensaje “Llegamos”, la pareja dio por iniciada una bitácora de viaje que incluyó paseos por la capital española y una visita muy especial.

image

Como no podía ser de otra manera, dada la historia que une a la familia Simeone con el fútbol español, el pequeño visitó el estadio del Atlético de Madrid. Faustino acompañó a sus padres a una de las sesiones de entrenamiento, protagonizando una postal que entrelazó la pasión deportiva con la calidez del hogar. Protegido de las bajas temperaturas, el bebé fue el centro de todas las miradas en un lugar que guarda una gran carga simbólica para su apellido, cerrando así un primer capítulo de vacaciones familiares que quedará guardado para siempre en su álbum de recuerdos.