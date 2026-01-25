Netflix: la película de mucho suspenso que está dejando sin aliento a todos
Este film, que llegó a la pantalla grande en 2016 de la mano de Gore Verbinski, mezcla terror y fantasía. Los detalles en la nota.
Durante las vacaciones, muchos recurren a Netflix en busca de un solo objetivo: entretenerse con diferentes producciones. En la actualidad, las películas de suspenso, terror y drama comenzaron a ganar terreno en un catálogo tan extenso como competitivo, siendo estos capaces de atrapar de inmediato la atención de los espectadores.
Entre estas opciones se destaca “La cura siniestra”, un filme que combina elementos de terror y fantasía. Desde su estreno en 2016, logró captar la atención del público gracias a una trama intrigante y un elenco potente, con Dane DeHaan y Jason Isaacs al frente, bajo la dirección del reconocido Gore Verbinski.
De qué trata "La cura siniestra"
“La cura siniestra” sigue a un joven que viaja a los Alpes suizos para encontrar a su jefe en un exclusivo centro de bienestar. Lo que empieza como un simple viaje de negocios pronto se transforma en algo inquietante, cuando nota actitudes extrañas tanto en los pacientes como en el personal del lugar.
Explorando los pasillos y habitaciones del centro, descubre que los residentes están atrapados en una especie de estado del que no pueden escapar, y él mismo comienza a mostrar síntomas de esta misma condición.
La película, con una duración de 140 minutos, mezcla suspenso, terror y misterio, envolviendo al espectador en un clima tenso y oscuro donde cada descubrimiento aumenta la sensación de peligro.
Reparto de "La cura siniestra"
Una de las claves que explica su éxito en la plataforma, más allá de su historia inquietante, es la participación de grandes actores, encargados de darle un salto de calidad al film. Estos son los protagonistas principales:
- Dane DeHaan como Lockhart
- Jason Isaacs como Dr. Heinreich Volmer
- Mia Goth como Hannah von Reichmerl
- Harry Groener como Roland Pembroke
- Celia Imrie como Victoria Watkins
Tráiler de "La cura siniestra"
