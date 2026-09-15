Guillermo Francella, Adrián Suarm Araceli González y más famosos en el estreno de "Con la nuestra"

El problema es que los protagonistas creen que Martín está fuera del país. Pero el plan toma un giro inesperado cuando descubren que el hombre nunca se fue y se encuentran frente a frente con el supuesto responsable de haberles hecho perder su dinero.

A partir de ese momento comienza una carrera de mentiras, reproches y secretos. Lo que parecía un sencillo intento por recuperar una inversión se convierte rápidamente en una situación fuera de control, en la que empiezan a aparecer negocios sospechosos, ambiciones personales y miserias que los protagonistas preferían mantener ocultas.

La llegada de un guardia de seguridad del country termina de complicar el escenario. El personaje también tiene sus propias cuentas pendientes y, en medio del caos, las alianzas comienzan a cambiar constantemente.

Así, la obra construye una comedia de situaciones en la que nadie parece estar dispuesto a hacerse cargo de sus propias decisiones y todos buscan encontrar la manera de salir beneficiados. El dinero que originó el conflicto termina siendo apenas una parte de una trama mucho más grande, cargada de secretos y revelaciones.