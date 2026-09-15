Guillermo Francella, Adrián Suarm Araceli González y más famosos en el estreno de "Con la nuestra"
La nueva comedia escrita por Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem tuvo su función de prensa en el Paseo La Plaza y contó con un destacado elenco y una larga lista de invitados.
La cartelera teatral de Buenos Aires sumó una nueva propuesta con el estreno de “Con la nuestra”, la comedia escrita por Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem que tuvo su función de prensa en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza. La noche reunió a reconocidas figuras del espectáculo, que se acercaron para acompañar al elenco y disfrutaron de una obra atravesada por el humor, los enredos y los secretos.
La puesta cuenta con un elenco integrado por Jorgelina Aruzzi, Marcelo De Bellis, Rafael Ferro, Patricia Echegoyen, Gloria Carrá y Tomás Kirzner, mientras que Peto Menahem está a cargo de la dirección. La producción general es de Preludio.
La función tuvo una importante convocatoria de invitados. Entre los presentes estuvieron Guillermo Francella, Adrián Suar, Rocío Robles, Araceli González y Fabián Mazzei, además de Fernán Mirás, Pablo Codevilla, Mery del Cerro y Meme Bouquet, Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann, Miguel Ángel Rodríguez, Flor Torrente y Tomás Fonzi.
También dijeron presente el periodista deportivo Pablo Giralt, Teté Coustarot, Diego Pérez, Julieta Ortega, Enzo Aguilar, Pablo Fábregas, Aarón Palomino, Anita Gutiérrez, Maida Andrenacci, Luli Drozdek, Pablo Albella, Alan Grinstein, Gonzalo Suárez y Franco Yan, entre otros invitados.
La historia de “Con la nuestra” transcurre en un exclusivo country y tiene como protagonistas a tres vecinas y al instructor de tenis del barrio, quienes deciden ingresar a la casa de Martín, un financista que les prometió una inversión capaz de convertirlos en millonarios.
El problema es que los protagonistas creen que Martín está fuera del país. Pero el plan toma un giro inesperado cuando descubren que el hombre nunca se fue y se encuentran frente a frente con el supuesto responsable de haberles hecho perder su dinero.
A partir de ese momento comienza una carrera de mentiras, reproches y secretos. Lo que parecía un sencillo intento por recuperar una inversión se convierte rápidamente en una situación fuera de control, en la que empiezan a aparecer negocios sospechosos, ambiciones personales y miserias que los protagonistas preferían mantener ocultas.
La llegada de un guardia de seguridad del country termina de complicar el escenario. El personaje también tiene sus propias cuentas pendientes y, en medio del caos, las alianzas comienzan a cambiar constantemente.
Así, la obra construye una comedia de situaciones en la que nadie parece estar dispuesto a hacerse cargo de sus propias decisiones y todos buscan encontrar la manera de salir beneficiados. El dinero que originó el conflicto termina siendo apenas una parte de una trama mucho más grande, cargada de secretos y revelaciones.
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