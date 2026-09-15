Oficial: los nuevos personajes de la serie de "Harry Potter"
La segunda temporada de la serie de "Harry Potter", que estrena primera parte a finales de diciembre, ya tiene nuevos actores. Conocé todos los detalles.
HBO Max confirmó la llegada de nuevas figuras que se sumarán al reparto de su esperada producción dramática original basada en la célebre franquicia de "Harry Potter". En esta oportunidad el servicio on demand anunció la incorporación de los intérpretes Rafe Spall en el rol de Arthur Weasley, Molly Hewitt-Richards personificando a Myrtle la Llorona y Jasper Ambrose bajo la piel de Colin Creevey.
Todos estos actores formarán parte de los episodios correspondientes a la segunda temporada de la ficción, proyecto que en estos momentos se encuentra atravesando pleno proceso de rodaje.
La historia que adaptará este serie, así como sucedió con las películas, parte de que no existe rasgo alguno de excepcionalidad en el muchacho, o al menos esa es la premisa que suele repetirle su tía Petunia. Sin embargo, al alcanzar los once años de edad, la llegada de una carta de ingreso con destino al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le permite descubrir un universo paralelo repleto de amistades, entretenimiento y encantos. De todas formas, este nuevo camino traerá consigo severas amenazas, ya que el protagonista terminará forzado a medirse contra una temible amenaza proveniente de sus primeros años de vida.
Un reparto estelar que amplía su nómina para la nueva entrega
El trío protagónico de jóvenes promesas de la pantalla está liderado por Dominic McLaughlin interpretando al célebre Harry Potter, acompañado por Arabella Stanton en el rol de Hermione Granger y Alastair Stout encarnando a Ron Weasley.
A su vez, el cuerpo de figuras de amplia trayectoria que integran el proyecto reúne nombres de peso en la industria como John Lithgow en el papel del director Albus Dumbledore, Janet McTeer dando vida a la profesora Minerva McGonagall, Paapa Essiedu encarnando al docente Severus Snape y Nick Frost componiendo al guardabosques Rubeus Hagrid, entre otras personalidades.
El anuncio de las recientes incorporaciones se complementa con la confirmación de otros reconocidos nombres que ya habían sido oficializados para integrar la segunda etapa de la tira televisiva. La nómina de nuevos personajes sumará a Kit Harington en la piel de Gilderoy Lockhart, Bonnie Hill componiendo a Ginny Weasley, Lenny Rush prestando su interpretación a Dobby y Billy Barratt encarnando al joven Tom Riddle.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario