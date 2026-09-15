Oficial: los nuevos personajes de la serie de "Harry Potter"

La historia que adaptará este serie, así como sucedió con las películas, parte de que no existe rasgo alguno de excepcionalidad en el muchacho, o al menos esa es la premisa que suele repetirle su tía Petunia. Sin embargo, al alcanzar los once años de edad, la llegada de una carta de ingreso con destino al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le permite descubrir un universo paralelo repleto de amistades, entretenimiento y encantos. De todas formas, este nuevo camino traerá consigo severas amenazas, ya que el protagonista terminará forzado a medirse contra una temible amenaza proveniente de sus primeros años de vida.