La historia real detrás de "Cautiva", la nueva serie de Flow y TNT

monjas

Silvia Albarenque tardó siete años en lograr salir por una consulta médica, mientras que Roxana Peña tuvo que protagonizar una escena de terror para fugarse del convento.

El impacto del caso fue más allá de la priora. La justicia tuvo que intervenir para garantizar los derechos humanos de las víctimas, un punto que la periodista y escritora Sandra Miguez aborda en su libro Líbranos del Mal. Miguez, al igual que voces como la filósofa Diana Maffía, señaló la necesidad de analizar la "matriz de perversión" que permite encubrir estos abusos de poder en la Iglesia Católica, más allá de la figura de una única priora, y planteó la urgencia de establecer límites institucionales donde "no se pueden violar los derechos humanos".