Popstars enfrenta un inesperado cambio tras su regreso a la TV
El reality conducido por Nico Vázquez atraviesa una inesperada modificación a pocas semanas de su estreno. El programa habría dejado de emitirse por Disney Channel y crecen las versiones sobre los motivos.
El regreso de Popstars a la televisión argentina parecía avanzar a paso firme, pero el reality que conduce Nico Vázquez acaba de atravesar un inesperado revés. A poco de su esperado retorno, el programa habría sido retirado de la pantalla de Disney Channel, una decisión que generó sorpresa y abrió interrogantes sobre el futuro de la propuesta.
El histórico formato volvió este año con una fuerte apuesta de Telefe y una estrategia que excede a la pantalla tradicional. Además de su emisión principal, Popstars había encontrado una segunda ventana en Disney Channel, donde también podía ser seguido por la audiencia.
Sin embargo, esa presencia habría llegado a su fin antes de lo previsto. El reality dejó de formar parte de la programación de la señal infantil, en una decisión que se conoció apenas unas semanas después de su regreso.
¿Por qué sacaron Popstars de Disney Channel?
La salida del programa de Disney Channel generó rápidamente especulaciones. Una de las versiones que comenzó a circular está relacionada con los números de audiencia que venía obteniendo el reality en esa señal.
Por el momento, no trascendieron públicamente detalles oficiales que permitan confirmar que el rating haya sido el motivo concreto detrás de la decisión. Por eso, cualquier explicación vinculada al desempeño del programa en Disney Channel debe ser tomada con cautela.
Lo cierto es que la modificación llega en un momento particularmente sensible para Popstars, que regresó a la televisión después de más de dos décadas y con la difícil misión de recuperar el impacto que tuvo el formato original.
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