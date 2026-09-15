Gutiérrez is mai neim: Darío Barassi y Yayo se convierten en los antihéroes más necesarios

Este contraste se tradujo tanto en los métodos de trabajo como en el diseño estético de la realización. Los equipos creativos aplicaron una paleta monocromática y fría para encuadrar al personal estadounidense, oponiéndola a los matices cálidos y sepias propios del conurbano. La brecha tecnológica también acentuó las diferencias, contraponiendo el instrumental digital extranjero con los recursos analógicos empleados por los policías bonaerenses.

A pesar de equivocarse sistemáticamente y marchar un paso por detrás de sus oponentes, la dupla logra empatizar con la audiencia gracias a una intuición y un afecto que se mantienen intachables. Analizando la nobleza que esconde ese accionar intuitivo, Braceras argumentó: “Detrás de esta idea de atar todo con alambre está lo que somos, nuestra esencia, nuestro corazón. Podremos discutir entre nosotros, pero cuando uno de los nuestros está en riesgo, no hay duda de que vamos a unirnos para ayudarlo”.

En un escenario dominado por corporaciones de inteligencia internacionales, los protagonistas defienden un método propio e informal para salir adelante. Respecto a este espíritu de perseverancia que guía a la dupla frente a los organismos extranjeros, Braceras concluyó: “Los personajes son ellos contra todos. La CIA, la KGB y el Mossad parecen hacer las cosas mejor que ellos y les dicen: ‘ustedes no van a poder’, pero Gutiérrez se niega a aceptar que alguien de afuera pueda venir a decirles cómo hacer en las cosas en su territorio. En definitiva, se trata de sacar lo mejor de adentro nuestro para demostrar que sí podemos”