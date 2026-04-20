"Tres empanadas": cuando Luis Brandoni reveló el origen de la icónica frase con una letal respuesta

tres empanadas brandoni

Luis Brandoni y escena que es patrimonio cultural

La respuesta de Brandoni, aunque simple, resaltó su respeto absoluto por el oficio y por los autores. La escena de las "tres empanadas" se convirtió con los años en un símbolo de la hipocresía de la clase media argentina, y la interpretación de Brandoni —mostrando la miseria económica y moral de sus parientes mientras él degustaba el escaso alimento— quedó grabada en el ADN del país.

El video de la entrevista comenzó a circular masivamente en plataformas como X (Twitter) y TikTok, donde los usuarios destacaron la seriedad con la que el actor siempre se tomó su trabajo. Muchos señalaron que su respuesta "seca" y directa fue, en sí misma, muy parecida a la personalidad de sus personajes más recordados: sin vueltas, honesta y profundamente argentina.

Con la viralización de este clip, el público volvió a rendirle homenaje al hombre que, con solo dos palabras y una empanada en la mano, logró retratar una parte inolvidable de nuestra idiosincrasia.