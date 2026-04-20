"Tres empanadas": cuando Luis Brandoni reveló el origen de la icónica frase con una letal respuesta
En una de sus últimas entrevistas, el emblemático actor fue consultado por enésima vez por esa ya mítica escena y la respuesta descolocó al periodista.
La partida de Luis Brandoni no solo despertó tristeza, sino también una oleada de nostalgia que inundó las redes sociales con sus momentos más icónicos, principalmente por sus cientos de obras y películas, y sus más recordados momentos artísticos.
De esta manera, en las últimas horas, se volvió viral un fragmento de una de sus entrevistas más recientes, donde el actor le puso un punto final —con su característica honestidad— a uno de los mitos más grandes del cine nacional: el origen de la frase de las "tres empanadas".
En una charla con el periodista José del Río a fines del 2025, el conductor le consultó con visible entusiasmo sobre el detrás de escena de aquella secuencia de "Esperando la carroza" (1985), donde su personaje, Antonio Musicardi, pronuncia la frase mientras come frente a su hermano.
Ante la pregunta de si aquel momento había sido fruto de la improvisación o de una genialidad del momento, Brandoni fue tajante y hasta dejó en offside al entrevistador.
"Estaba escrito", respondió el actor de forma contundente, desmitificando la idea de que el remate hubiera sido espontáneo. Con esa brevedad, "Beto" le dio todo el crédito al guion original de Jacobo Langsner y a la dirección de Alejandro Doria, resaltando que la fuerza de la escena residía en el texto y no en un agregado accidental.
Luis Brandoni y escena que es patrimonio cultural
La respuesta de Brandoni, aunque simple, resaltó su respeto absoluto por el oficio y por los autores. La escena de las "tres empanadas" se convirtió con los años en un símbolo de la hipocresía de la clase media argentina, y la interpretación de Brandoni —mostrando la miseria económica y moral de sus parientes mientras él degustaba el escaso alimento— quedó grabada en el ADN del país.
El video de la entrevista comenzó a circular masivamente en plataformas como X (Twitter) y TikTok, donde los usuarios destacaron la seriedad con la que el actor siempre se tomó su trabajo. Muchos señalaron que su respuesta "seca" y directa fue, en sí misma, muy parecida a la personalidad de sus personajes más recordados: sin vueltas, honesta y profundamente argentina.
Con la viralización de este clip, el público volvió a rendirle homenaje al hombre que, con solo dos palabras y una empanada en la mano, logró retratar una parte inolvidable de nuestra idiosincrasia.
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