Susana Giménez despidió a Luis Brandoni con un emotivo mensaje: “Hemos perdido un irrepetible”

Susana historia

De qué murió Luis Brandoni

La noticia del fallecimiento de Luis Brandoni, a los 86 años, ha generado una profunda conmoción en el ámbito artístico. El deceso del prestigioso actor se produjo este lunes en la madrugada en el Sanatorio Güemes, donde se encontraba hospitalizado tras sufrir una complicación derivada de un accidente doméstico.

Según trascendió tras la confirmación de su muerte, el cuadro de salud de Brandoni se desencadenó a raíz de una caída accidental en su domicilio. El fuerte impacto le provocó un hematoma que obligó a su internación inmediata y cuyo cuadro terminó siendo irreversible.

Debido a la gravedad de la lesión y a su edad avanzada, los médicos determinaron su traslado a la unidad de terapia intensiva del mencionado nosocomio.

El productor Carlos Rottemberg fue el encargado de oficializar la pérdida, destacando que con la partida de "Beto" se va el último gran exponente de una generación de actores que definió al teatro y al cine nacional.