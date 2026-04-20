Susana Giménez despidió a Luis Brandoni con un emotivo mensaje: “Hemos perdido un irrepetible”
La conductora se sumó a las muestras de afecto del mundo artístico y recordó al actor con palabras cargadas de admiración y recuerdos compartidos.
La muerte de Luis Brandoni sigue generando muestras de cariño en el ambiente artístico. En las últimas horas, Susana Giménez se expresó en redes sociales y se sumó a los homenajes que ya habían realizado figuras como Ricardo Darín, Guillermo Francella, Eduardo Blanco y Oscar Martínez.
Conmovida por la noticia, la conductora compartió un mensaje en el que expresó su tristeza y destacó la pasión que el actor tuvo por su trabajo: "Qué tristeza tan grande. Se nos fue Beto Brandoni, un grande, un actor maravilloso, que toda su vida trabajó sin parar porque era feliz haciéndolo".
Además, evocó algunos de los momentos que compartieron a lo largo de los años, tanto en teatro como en cine: “Hemos perdido un 'irrepetible'. Por suerte, pude verlo en casi todas sus obras de teatro, magníficas, por cierto, y hacer una peli con él Esa maldita costilla, con Loles León y Rossy de Palma”.
Finalmente, cerró su despedida con una frase breve pero cargada de afecto: “Te extrañaremos siempre, Beto, querido. Descansa en paz”.
De esta manera, Susana se sumó a las múltiples voces que recordaron a Brandoni, resaltando su legado artístico y su impacto en la cultura argentina, donde dejó una marca imborrable a lo largo de décadas de trayectoria.
De qué murió Luis Brandoni
La noticia del fallecimiento de Luis Brandoni, a los 86 años, ha generado una profunda conmoción en el ámbito artístico. El deceso del prestigioso actor se produjo este lunes en la madrugada en el Sanatorio Güemes, donde se encontraba hospitalizado tras sufrir una complicación derivada de un accidente doméstico.
Según trascendió tras la confirmación de su muerte, el cuadro de salud de Brandoni se desencadenó a raíz de una caída accidental en su domicilio. El fuerte impacto le provocó un hematoma que obligó a su internación inmediata y cuyo cuadro terminó siendo irreversible.
Debido a la gravedad de la lesión y a su edad avanzada, los médicos determinaron su traslado a la unidad de terapia intensiva del mencionado nosocomio.
El productor Carlos Rottemberg fue el encargado de oficializar la pérdida, destacando que con la partida de "Beto" se va el último gran exponente de una generación de actores que definió al teatro y al cine nacional.
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