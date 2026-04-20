Qué pasará con la obra de teatro "¿Quién es quién?" tras la muerte de Luis Brandoni

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No era la primera vez que la obra debía suspenderse, durante 2025, Luis Brandoni ya había generado preocupación tras sufrir una descompensación que lo obligó a hacer reposo y a interrumpir las funciones. En ese momento, desde la producción habían señalado que se trataba de un episodio leve, aunque suficiente para frenar la actividad hasta su recuperación.

Último adiós a Luis Brandoni: dónde, cuándo y a qué hora será su velatorio

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años generó una profunda conmoción en el ambiente cultural argentino, y en las últimas horas comenzaron a conocerse los detalles de su despedida. El actor falleció en la madrugada del lunes luego de permanecer nueve días internado en el Sanatorio Güemes, en el barrio porteño de Villa Crespo, tras sufrir un accidente doméstico que derivó en un hematoma subdural.

La noticia fue confirmada públicamente por Multiteatro, la empresa teatral fundada por Carlos Rottemberg, amigo cercano del actor, quien además acompañó de cerca sus últimos días. Fue el propio empresario quien brindó las primeras precisiones sobre el velatorio, que se perfila como un evento de carácter público para que colegas, familiares y admiradores puedan rendirle homenaje.

“Se está organizando ahora, en principio y si no hubiese cambios, la idea sería hacer un velatorio mañana (este lunes) desde las 12 del mediodía y las 12 de la noche, en la Legislatura”, comentó Rottemberg en declaraciones televisivas. Si bien aclaró que aún restaban definiciones formales, todo indicaba que la ceremonia principal se desarrollaría en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada sobre la Avenida Presidente Julio A. Roca. Algo que se confirmó recientemente.

Dónde y cuándo velan a Luis Brandoni

La intención es que la despedida se extienda durante toda la jornada del lunes, permitiendo una amplia participación del público. De concretarse en ese formato, se espera una concurrencia masiva, tanto de figuras del espectáculo como de ciudadanos que siguieron la extensa trayectoria de Brandoni en cine, teatro y televisión.

En paralelo, también se proyecta una instancia más íntima para el martes por la mañana. Según explicó Rottemberg, los restos del actor serían trasladados al Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita, donde se realizaría una ceremonia de carácter más reservado. “Eso es lo que en este momento se está gestionando”, señaló el productor teatral, dejando en claro que los detalles finales aún dependen de la organización en curso.

La despedida se da en un contexto de fuerte repercusión pública. Desde que se conoció la noticia, múltiples figuras del ámbito artístico y político expresaron su pesar, destacando no solo su talento actoral, sino también su compromiso con la cultura y su activa participación en la vida pública. Brandoni dejó una huella profunda en distintas generaciones, tanto por sus interpretaciones inolvidables como por su presencia constante en el debate social. Su partida marca el cierre de una etapa significativa en la historia del espectáculo argentino.