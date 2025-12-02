Guillermo Francella sorprendió en la TV española con una anécdota junto a Woody Allen: ¿es cierta?

Guillermo Francella Woody Allen

Durante la charla, Francella también hizo referencia al rol de su hermano en la anécdota, mencionando el contraste entre su fanatismo y la indiferencia de Ricardo ante los famosos presentes en el restaurante. “'Comé la pasta’, me dijo. Y yo: ‘Sí, yo como la pasta, pero es que está, está el hombre ahí, está... está Woody Allen’”, recordó el actor, ilustrando cómo la admiración por el director le hizo vivir un momento de nervios y humor familiar en pleno corazón de Nueva York.

Luego el actor contó que llamó por teléfono a su hija buscando ayuda para armar una frase en inglés que le permitiera saludar a Woody Allen. “Le digo: ‘Te pido, por favor, ayudame para armarme una frase, pero escribímela en fonética, así yo la estudio mientras como la pasta’. Mi hija me mandó toda una frase hermosa y yo la estudiaba y la estudiaba”, detalló con humor.

“Se están parando y se están yendo. Me paro y ya la tenía toda estudiada. Él se da vuelta y me dice ‘Hi’, y yo me muero. Me da la mano y yo: ‘¿Qué? Hi, nice to meet you’”, expresó, entre risas, sobre el nerviosismo que le provocó el encuentro.

La anécdota cobró intensidad cuando Francellarelató que intentó saludar al director de Annie Hally Hannah y sus hermanas, y que incluso un comensal lo ayudó a presentarse, contando sus logros y la obtención de un Óscar por “El secreto de sus ojos”. Aseguró: “Me invita a sentarme en la mesa y me pongo a hablar como puedo. Fue muy hermosa. Esta fue la anécdota y con la posibilidad y el sueño de que algún día me convoque para trabajar”.

El clima de juego y complicidad marcó el segmento, y mientras los invitados y el público debatían sobre la veracidad del relato, Francella reveló la verdad: todo el encuentro en el restaurante fue cierto, excepto la resolución final, que fue inventada para la consigna del programa. La revelación generó sorpresa y risas entre los presentes y los conductores.