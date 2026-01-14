Gustavo Bermúdez se refirió a la polémica por la visita frustrada de Mirtha Legrand al teatro

Lejos de criticar a Mirtha Legrand, Bermúdez destacó su vigencia y trayectoria. “Yo sé que Mirtha tenía ganas de ir a ver la obra, esa es la verdad. No tiene nada de malo que se suba a la oruga pero eso algo muy personal. Es un elemento de ayuda y no me parece mal. La edad que tiene es tan admirable”, expresó, en un tono de respeto hacia la conductora.

Finalmente, cerró su postura restándole dramatismo al episodio: “Sería minimizarla a Mirtha hacer foco en la oruga cuando hace un programa semanal ya es algo para destacar y lo de la oruga me parece intrascendente”. Con sus declaraciones, Bermúdez buscó correr el eje del debate y centrar la atención en la labor artística y la trayectoria de una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina.