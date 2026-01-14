Gustavo Bermúdez se refirió a la polémica por la visita frustrada de Mirtha Legrand al teatro
El actor habló en una entrevista radial sobre la controversia generada por la accesibilidad del teatro Neptuno y defendió el uso de la oruga como un recurso normal.
La visita que Mirtha Legrand no llegó a concretar a la obra “La Cena de los Tontos” desató una inesperada polémica en el ambiente teatral de Mar del Plata, y uno de los protagonistas del espectáculo decidió dar su punto de vista para poner paños fríos a la situación. Gustavo Bermúdez, figura central de la puesta, habló y se refirió sin rodeos al tema que generó debate en redes y medios.
El conflicto surgió a partir de versiones que indicaban que la conductora habría desistido de asistir al teatro Neptuno debido a la necesidad de utilizar una oruga mecánica para acceder a la sala, dado que el ingreso cuenta con escaleras. Frente a ese escenario, Bermúdez consideró exageradas algunas interpretaciones y buscó aclarar cómo se vivió la situación desde el elenco.
En diálogo con Juan Etchegoyen, el actor explicó primero su rol en la organización de las visitas: “Lo de mi visita a lo de Mirtha Legrand o Juana lo llevan las chicas de prensa adelante pero estaba representada la obra por Martín y Laurita. Quiero aclarar algo sobre el tema de la oruga del teatro”. Con esa introducción, dejó en claro que no fue el encargado directo de las gestiones, aunque sí se sintió interpelado por la repercusión pública.
Bermúdez señaló que tomó conocimiento del dispositivo de accesibilidad a partir de un video que le enviaron: “Para mí no era para tanto lo de la oruga. Quiero aclarar que me llega el video de la oruga porque me lo mandó Rottemberg y yo no tenía ni idea de todo eso pero me parecía que estaba bien”. En ese sentido, defendió el uso del mecanismo y remarcó que cumple una función concreta.
Al profundizar, explicó: “Como es un teatro que tiene una escalera y está al servicio de la gente que no pueda subir la escalera o que le sea dificultoso hay un elemento que le facilita para quién no puede pero no sé mucho más”. Para el actor, la existencia de ese recurso no debería ser motivo de controversia, sino una herramienta de inclusión para el público.
Lejos de criticar a Mirtha Legrand, Bermúdez destacó su vigencia y trayectoria. “Yo sé que Mirtha tenía ganas de ir a ver la obra, esa es la verdad. No tiene nada de malo que se suba a la oruga pero eso algo muy personal. Es un elemento de ayuda y no me parece mal. La edad que tiene es tan admirable”, expresó, en un tono de respeto hacia la conductora.
Finalmente, cerró su postura restándole dramatismo al episodio: “Sería minimizarla a Mirtha hacer foco en la oruga cuando hace un programa semanal ya es algo para destacar y lo de la oruga me parece intrascendente”. Con sus declaraciones, Bermúdez buscó correr el eje del debate y centrar la atención en la labor artística y la trayectoria de una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina.
