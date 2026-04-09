Gustavo Conti explicó por qué no está en el documental de Silvina Luna: "Me maltrataron y decidí..."
Luego de la publicación del documental de la modelo, el ex GH contó que lo invitaron a ser parte, pero él mismo decidió que no estaba dispuesto. Los detalles.
El anuncio de la producción documental sobre la vida de Silvina Luna, que desembarcará en Netflix durante el año 2027, ha reactivado el interés público sobre la trayectoria y el doloroso final de la modelo. Mientras el proyecto, que cuenta con el apoyo del hermano de la actriz y material personal inédito, se propone denunciar las consecuencias de la mala praxis y la violencia estética, una figura clave del entorno de Silvina ha decidido dar un paso al costado: Gustavo Conti.
El actor, que mantuvo una amistad entrañable con Luna desde sus inicios en la televisión, confirmó que no formará parte de la pieza audiovisual. En una entrevista con el programa Desayuno Americano (América TV), fue tajante sobre su postura: “No soy parte de la serie, me llamaron, pero preferí no participar y no estoy en el proyecto”. Esta decisión, según explicó, no fue impulsiva, sino el resultado de una profunda reflexión personal.
La negativa de Conti no se limitó únicamente a brindar un testimonio actual, sino que también incluyó la prohibición de utilizar registros del pasado. “No creo que esté ni en el archivo porque cuando me pidieron la autorización dije que no”, reveló el marido de Ximena Capristo, dejando en claro que su intención es desvincularse totalmente de la propuesta de la plataforma de streaming.
Al indagar en los motivos de este alejamiento, el actor dejó entrever que existen heridas abiertas con el círculo que hoy gestiona el legado de la modelo. “Todo lo que podía hacer por ella lo hice en vida y cuando pasó el desenlace que pasó, a mí me maltrataron y decidí no formar parte”, disparó, sugiriendo tensiones internas que se habrían originado tras el fallecimiento de su amiga el 31 de agosto de 2023.
Conti fue aún más específico al relatar el quiebre con el entorno cercano de Silvina: “Hubo cosas que sucedieron que me parece que no estaban bien y me abrí, cuando no sos bien recibido en un lugar yo me abro. No me integraron como yo hubiese preferido, pero preferí abrirme y ya está”.
A pesar de este distanciamiento, el actor validó la realización del film si esa era la voluntad de la rosarina: “Si lo que ella quería era que se muestre esto, me parece bien que se haga. No creo que el hermano no haga nada que ella no quisiera”.
La carga emocional que implica el proyecto es, para Conti, un obstáculo difícil de sortear. Confesó sentir angustia al imaginar el contenido del documental: “Deben ser tremendas las imágenes del documental, por cómo sucedió todo y por cómo era ella. Pensarlo me pone mal, capaz ni lo veo”. Además, compartió una sentida reflexión sobre la impunidad: “Me entristece mucho el tema de Silvina, nunca se va a hacer justicia porque ella no está”.
A pesar de su ausencia en el documental, el vínculo espiritual entre ambos parece mantenerse intacto. Recientemente, el actor relató una experiencia mística a través de un sueño que lo dejó conmocionado. Según narró en sus redes sociales, en el encuentro onírico se abrazó con Silvina y ella le mencionó una canción de Phil Collins titulada "Trust" (Confianza).
"Gordita te soñé, nos abrazamos y le dijiste que era como el tema de Phil Collins 'Confianza'", escribió Conti junto a una fotografía retro. Tras investigar la letra de la canción, el actor admitió haber quedado impactado por el mensaje: "Busqué en Google la relación de Phil y la confianza y me tiró este tema! Piel de gallina al leer la traducción". Esta vivencia personal refuerza la idea de que, para el actor, el homenaje a su amiga transcurre por un carril mucho más íntimo y privado que el de una producción cinematográfica.
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