Gustavo Conti explicó por qué no está en el documental de Silvina Luna: "Me maltrataron y decidí..."

A pesar de este distanciamiento, el actor validó la realización del film si esa era la voluntad de la rosarina: “Si lo que ella quería era que se muestre esto, me parece bien que se haga. No creo que el hermano no haga nada que ella no quisiera”.

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La carga emocional que implica el proyecto es, para Conti, un obstáculo difícil de sortear. Confesó sentir angustia al imaginar el contenido del documental: “Deben ser tremendas las imágenes del documental, por cómo sucedió todo y por cómo era ella. Pensarlo me pone mal, capaz ni lo veo”. Además, compartió una sentida reflexión sobre la impunidad: “Me entristece mucho el tema de Silvina, nunca se va a hacer justicia porque ella no está”.

A pesar de su ausencia en el documental, el vínculo espiritual entre ambos parece mantenerse intacto. Recientemente, el actor relató una experiencia mística a través de un sueño que lo dejó conmocionado. Según narró en sus redes sociales, en el encuentro onírico se abrazó con Silvina y ella le mencionó una canción de Phil Collins titulada "Trust" (Confianza).

"Gordita te soñé, nos abrazamos y le dijiste que era como el tema de Phil Collins 'Confianza'", escribió Conti junto a una fotografía retro. Tras investigar la letra de la canción, el actor admitió haber quedado impactado por el mensaje: "Busqué en Google la relación de Phil y la confianza y me tiró este tema! Piel de gallina al leer la traducción". Esta vivencia personal refuerza la idea de que, para el actor, el homenaje a su amiga transcurre por un carril mucho más íntimo y privado que el de una producción cinematográfica.