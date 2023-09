Gustavo Conti rompió el silencio y habló de la pelea que terminó con su amistad con Pedro Alfonso

En relación a los dichos de su mujer Ximena Capristo, Conti sostuvo: “La Negra no mintió. El chabón tuvo una gira polémica. Y si no, que me lo vengan a decir a mí que es mentira”. Y agregó: “Hay muchos que están sentados en una mesa y hablan muchas pelotudeces, como dijeron que yo me había enojado con Pedro porque no me daba más laburo. Yo hace 20 años hago teatro y yo ya sé que el teatro son 3 meses de temporada y, con suerte, hacés gira. Y si no, te quedás sin laburo”.