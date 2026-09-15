Gustavo Sofovich protagonizó un choque en Palermo y se montó un fuerte operativo de seguridad
El producto teatral impactó contra una moto en Jerónimo Salguero, entre Martín Coronado y Figueroa Alcorta.
productor teatral Gustavo Sofovich chocó este martes por la mañana con una moto en Palermo. Por el impacto, debieron asistir a los dos ocupantes de la moto y se montó un gran operativo de seguridad con corte de calle en la zona.
El choque ocurrió cerca de las 5.15 de la mañana en Jerónimo Salguero, entre Martín Coronado y Figueroa Alcorta.
Quien se llevó la peor parte fue la mujer, una joven de 23 años, que fue trasladada al hospital Rivadavia con una lesión en su brazo. Mientras que el conductor resultó ileso.
El productor teatral dio una entrevista radial en la que explicó cómo fue el choque. “Me levanté a las 5 de la mañana como todos los días. Me fui a comprar dos yogures, y cuando estoy volviendo vengo por Salguero, cruzo por Figueroa Alcorta. La moto me trata de pasar por el lado derecho. Me toca, se cae y automáticamente me bajo del coche y llamo al 911. Cuando llega el SAME la chica fue trasladada”, dijo Sofovich en diálogo con Radio Mitre.
En esa línea, aseguró que no se atrincheró en su auto: “Yo voy a salir a hablar porque van a imponer una realidad que no es. Yo estoy sentado en el auto porque hace frío. La policía quiere terminar con los procedimientos”.
A su vez, agregó: “Tiene que venir el gobierno de la ciudad a hacernos el examen de alcoholemia y de ahí yo me voy al gimnasio. Hace una hora y media que estoy acá esperando”.
“Yo no necesito que venga nadie. Cuando soplemos la pipeta, voy a cruzar la plaza y hablaré con los medios. Yo me imaginé que esto iba a pasar porque me llamo Sofovich”, señaló.
La Policía de la Ciudad informó que el magistrado actuante dispuso labrar actuaciones por “lesiones” y solicitar alcohotest para los conductores. Sofovich manejaba un Citroën DS4.
Unos minutos después de la entrevista, Sofovich salió de su auto, dialogó con los policías y minutos antes de las 7.30 se sometió al control de alcoholemia, cuyo resultado dio negativo.
Cerca de las 8 de la mañana, y luego de firmar el acta por el accidente y de hablar con los medios, el productor teatral se retiró del lugar.
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