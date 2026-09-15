Gustavo Sofovich protagonizó un choque en Palermo y se montó un fuerte operativo de seguridad

A su vez, agregó: “Tiene que venir el gobierno de la ciudad a hacernos el examen de alcoholemia y de ahí yo me voy al gimnasio. Hace una hora y media que estoy acá esperando”.

Gustavo Sofovich chocó contra una moto en Salguero y Coronado.

“Yo no necesito que venga nadie. Cuando soplemos la pipeta, voy a cruzar la plaza y hablaré con los medios. Yo me imaginé que esto iba a pasar porque me llamo Sofovich”, señaló.

La Policía de la Ciudad informó que el magistrado actuante dispuso labrar actuaciones por “lesiones” y solicitar alcohotest para los conductores. Sofovich manejaba un Citroën DS4.

Unos minutos después de la entrevista, Sofovich salió de su auto, dialogó con los policías y minutos antes de las 7.30 se sometió al control de alcoholemia, cuyo resultado dio negativo.

Cerca de las 8 de la mañana, y luego de firmar el acta por el accidente y de hablar con los medios, el productor teatral se retiró del lugar.