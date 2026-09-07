La estación de tren provisoria que lleva 114 años en funcionamiento como terminal en Buenos Aires

Sin embargo, el ambicioso proyecto se fue diluyendo con el tiempo. El estallido de la Primera Guerra Mundial complicó severamente las finanzas y la importación de materiales, provocando que la extensión perdiera impulso. Ante esta situación, el ferrocarril decidió alquilar parte de aquellos valiosos terrenos en 1931 para la construcción del Luna Park.

La parada temporal de Retiro quedó establecida de forma permanente. En 1948 la red fue nacionalizada para integrar el Ferrocarril General San Martín y el edificio siguió operando durante décadas. Recién en el año 2019, el grave deterioro obligó a desmontar y reconstruir gran parte de la estación respetando su diseño histórico, confirmando que la terminal definitiva jamás se haría.