La estación de tren provisoria que lleva 114 años en funcionamiento como terminal en Buenos Aires
Conocé la increíble historia de la histórica estación de tren de Retiro que nació como un edificio temporal y se convirtió en una cabecera definitiva.
La emblemática estación de tren de Retiro, correspondiente a la actual línea San Martín, esconde un secreto fascinante sobre su construcción. Según detalló la cuenta de X @NuevosBAires, esta popular terminal porteña fue inaugurada hace 114 años como un edificio temporal, pero su estructura terminó siendo completamente definitiva.
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El origen de la estación de tren de la línea San Martín
El Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico había llegado a Palermo en 1888, pero tras el grave incendio de la Estación Central ocurrido en 1897, la empresa necesitaba un acceso propio. En 1901 obtuvo el permiso oficial para extender sus vías en altura y atravesar el barrio sin cortar el tránsito, dejando como legado los actuales arcos ferroviarios.
El nuevo trazado llegó a destino e inauguró su cabecera el 7 de julio de 1912. Según relató la cuenta @NuevosBAires en X, se trataba de una estructura liviana de hierro, madera y chapa con pintorescos rasgos neo-Tudor. Su marcado carácter provisorio tenía una explicación clara, ya que la compañía proyectaba seguir avanzando hacia el centro.
La gran terminal que nunca llegó a construirse en Buenos Aires
La firma ferroviaria había comprado estratégicos terrenos en la zona de las actuales avenidas Corrientes y Leandro N. Alem. Allí pensaban levantar una inmensa terminal elevada frente al futuro Correo Central, a escasas cuadras de la Plaza de Mayo, y la actual parada en Retiro quedaría simplemente como una estación intermedia del recorrido.
Sin embargo, el ambicioso proyecto se fue diluyendo con el tiempo. El estallido de la Primera Guerra Mundial complicó severamente las finanzas y la importación de materiales, provocando que la extensión perdiera impulso. Ante esta situación, el ferrocarril decidió alquilar parte de aquellos valiosos terrenos en 1931 para la construcción del Luna Park.
La parada temporal de Retiro quedó establecida de forma permanente. En 1948 la red fue nacionalizada para integrar el Ferrocarril General San Martín y el edificio siguió operando durante décadas. Recién en el año 2019, el grave deterioro obligó a desmontar y reconstruir gran parte de la estación respetando su diseño histórico, confirmando que la terminal definitiva jamás se haría.
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