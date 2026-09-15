HBO Max: la inquietante miniserie de terror sobre rituales satánicos que cautiva a los usuarios

La segunda parte de la trama incorpora a Helen, una mujer que también llega a la isla por motivos personales. Su presencia permite explorar otra perspectiva del lugar y de sus habitantes, aunque rápidamente queda involucrada en una situación cada vez más peligrosa.

Uno de los principales atractivos de "The Third Day" es justamente su ambientación. La isla funciona prácticamente como otro personaje, generando una permanente sensación de encierro y amenaza que acompaña a los protagonistas durante toda la historia.

Reparto de The Third Day

La miniserie cuenta con Jude Law y Naomie Harris al frente de un reconocido elenco. Los principales integrantes del reparto son:

Jude Law como Sam.

como Sam. Naomie Harris como Helen.

como Helen. Katherine Waterston como Jess.

como Jess. Emily Watson como Mrs. Martin.

como Mrs. Martin. Paddy Considine como Mr. Martin.

como Mr. Martin. John Dagleish como Larry.

como Larry. Mark Lewis Jones como Jason.

como Jason. Nico Parker como Ellie.

Las interpretaciones acompañan el tono psicológico de la historia, especialmente porque los personajes atraviesan situaciones en las que resulta difícil distinguir la realidad de las percepciones personales.

Trailer de The Third Day