Polémica en los Premios Emmy 2026: Chuck Norris y otras sonadas ausencias en el "In Memoriam"

"Ella era mi mamá (...) Era la mamá de todos nosotros. Por cierto, llama a tu madre".



– Macaulay Culkin recordando a su querida Catherine O'Hara. #Emmys pic.twitter.com/682g1mfZGw — Carla (@shannonlada) September 15, 2026

Asimismo, la producción otorgó espacios individuales a leyendas como Dolly Parton y Rob Reiner, e incluyó de manera casi milagrosa las recientes partidas de Tim Curry, Hayden Panettiere y el legendario diseñador Bob Mackie, fallecido el mismo lunes de la ceremonia. Todo esto estuvo musicalizado por la sentida interpretación en vivo de Noah Kahan cantando "Bridge Over Troubled Water" de Simon & Garfunkel.

Noah Kahan performed during In Memoriam #Emmys pic.twitter.com/M1x1Vh1P23 — Enjoy The Music (@EnjoyTheMusic9) September 15, 2026

Desde la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión suelen recordar que resulta materialmente imposible incluir a la totalidad de las figuras que dejan este mundo en un período de doce meses —especialmente aquellas cuyas trayectorias transcurrieron mayoritariamente en el cine o la música—, debiendo repartir el acotado tiempo al aire también entre los hacedores de la industria, como el recordado director James Burrows y el fundador de CNN, Ted Turner.