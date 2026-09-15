Polémica en los Premios Emmy 2026: Chuck Norris y otras sonadas ausencias en el "In Memoriam"
Las redes sociales no tardaron en estallar al notar la exclusión de reconocidos intérpretes en el tradicional video recordatorio.
La gran fiesta de la televisión estadounidense celebrada este lunes por la noche en Los Ángeles dejó momentos de profunda emoción, pero también encendió la controversia habitual que acompaña a cada entrega de los Premios Emmy, y uno de ellos estuvo vinculado al clásico "In Memoriam".
Como ocurre año tras año, la ceremonia se detuvo para rendir homenaje a los actores, creativos y ejecutivos fallecidos desde la última edición, un segmento que rápidamente derivó en reclamos públicos por parte de los usuarios de las redes sociales debido a las omisiones en el listado oficial.
Pese a que la gala comenzó con un guiño especial vinculado a los "dos años difíciles" atravesados por el universo de "Buffy, la cazavampiros", los fanáticos no tardaron en advertir ausencias notables en pantalla, como la del actor Nicholas Brendon.
La lista de nombres cuestionados por el público incluyó también a figuras de peso como Chuck Norris (protagonista del clásico Walker, Texas Ranger), Patrick Muldoon (recordado por Days of Our Lives y Starship Troopers), la panelista Jaye P. Morgan, la actriz Daveigh Chase —icónica por su rol en The Ring— y Grizz Chapman, entrañable intérprete de 30 Rock.
Emotivos tributos individuales en los Premios Emmy 2026
Más allá de las críticas por las omisiones, el segmento In Memoriam contó este año con una estructura más extendida de lo habitual, destacándose emotivos homenajes personalizados. La sección arrancó con un tributo especial dedicado a la inolvidable Catherine O'Hara, conducido por sus excompañeros de Schitt's Creek, Annie Murphy y Dan Levy, junto a Macaulay Culkin, su coequiper en Mi pobre angelito.
Asimismo, la producción otorgó espacios individuales a leyendas como Dolly Parton y Rob Reiner, e incluyó de manera casi milagrosa las recientes partidas de Tim Curry, Hayden Panettiere y el legendario diseñador Bob Mackie, fallecido el mismo lunes de la ceremonia. Todo esto estuvo musicalizado por la sentida interpretación en vivo de Noah Kahan cantando "Bridge Over Troubled Water" de Simon & Garfunkel.
Desde la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión suelen recordar que resulta materialmente imposible incluir a la totalidad de las figuras que dejan este mundo en un período de doce meses —especialmente aquellas cuyas trayectorias transcurrieron mayoritariamente en el cine o la música—, debiendo repartir el acotado tiempo al aire también entre los hacedores de la industria, como el recordado director James Burrows y el fundador de CNN, Ted Turner.
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