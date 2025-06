Habló Cristian Fredes, el ex Cuestión de Peso que fue rescatado por bomberos: está en juicio con la obra social

Cristian Fredes

“Lo que me dice Christian es lo siguiente: ”Acá estoy internado, estoy cayendo que estoy internado. Sigo en juicio con la obra social después de haber presentado un recurso de amparo en el 2022″, leyó Etchegoyen sobre su conversación con Cristian. Asimismo, el conductor dijo al respecto: “Le pregunté cómo estaba anímicamente, si preocupado o tranquilo y hasta ahora no me respondió y tampoco quise molestarlo más porque me contestó eso y hay que respetar este difícil momento pero pude hablar con él para llevar tranquilidad”.

Una vez dichas estas palabras, Juan concluyó en sus declaraciones con palabras de aliento para el ex participante: “Un abrazo a Cristian desde acá y ojalá en estos días podamos tenerlo en el programa”. En tanto, en lo que respecta a cómo continúa actualmente, Fredes no volvió a hablar al respecto.