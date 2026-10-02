Halle Berry enfrenta una orden de restricción temporal tras las acusaciones de Olivier Martinez
Un juez de Los Ángeles concedió una medida temporal solicitada por el padre de Maceo, de 12 años, en medio de una disputa por el bienestar del menor.
Halle Berry quedó involucrada en una nueva disputa judicial con su expareja, Olivier Martinez, después de que un juez del condado de Los Ángeles concediera una orden de restricción temporal vinculada con su hijo Maceo, de 12 años. La medida fue solicitada por el actor, quien presentó acusaciones de presunto maltrato físico contra el menor.
La resolución judicial, concedida el 1 de octubre, establece condiciones temporales para la convivencia entre la actriz y su hijo, mientras el caso continúa su recorrido legal. Por el momento, las acusaciones forman parte de la presentación realizada por Martinez y no constituyen hechos establecidos mediante una sentencia definitiva.
¿Qué establece la orden judicial contra Halle Berry?
De acuerdo con los documentos judiciales citados por People, la medida modifica temporalmente el régimen de convivencia de Berry con Maceo. La actriz podrá estar con su hijo los lunes, martes, sábados y domingos, entre las 10:00 y las 20:00. Estas condiciones permanecerán vigentes hasta una audiencia prevista para finales de octubre, cuando la Justicia deberá evaluar si corresponde mantener la restricción o modificar las disposiciones actuales.
El magistrado también rechazó una solicitud relacionada con la supervisión de la sobriedad de Berry, al considerar que no había información suficiente para imponer esa condición. La decisión, por lo tanto, no resuelve de manera definitiva el conflicto entre los padres, sino que establece un marco temporal mientras se analizan los argumentos presentados por ambas partes.
Martinez sostuvo que su intención al acudir a la Justicia es proteger el bienestar y la seguridad de su hijo. Su presentación incluye una serie de acusaciones que deberán ser evaluadas durante el procedimiento correspondiente.
Las acusaciones de Olivier Martinez contra la actriz
En el pedido presentado ante el tribunal, Martinez afirmó que Berry habría provocado “angustia emocional y mental” en el menor como consecuencia de presuntos episodios de maltrato físico. Entre las acusaciones incluidas en el documento, el actor sostuvo que la actriz habría tomado a Maceo del cuello e intentado asfixiarlo durante un incidente.
También mencionó supuestos episodios anteriores de agresiones físicas y comportamientos que, según su versión, habrían afectado emocionalmente al niño. Estas afirmaciones forman parte de los argumentos presentados por Martinez para fundamentar su solicitud de protección.
La orden temporal no implica por sí misma que las acusaciones hayan sido demostradas judicialmente. El caso deberá continuar en los tribunales, donde se analizarán los planteos de ambas partes y los elementos que puedan incorporarse durante el proceso.
La respuesta de Halle Berry a través de su abogada
La actriz respondió a la presentación de su expareja mediante un comunicado difundido por su representante legal, Marina Beck. La abogada rechazó con firmeza los argumentos de Martinez y cuestionó la manera en que fue planteado el pedido judicial.
Beck calificó la solicitud como “totalmente carente de fundamento y deliberadamente engañosa”. Además, agregó: “Decir que esta presentación carece por completo de fundamento y es deliberadamente engañosa se queda corto”.
La representante legal también expresó que Berry está profundamente afectada por la situación y que no permitirá que el conflicto la aparte de defender los intereses de su hijo y brindarle el acompañamiento que necesita. La respuesta de la actriz introduce una versión opuesta a la planteada por Martinez y refleja la disputa entre ambos respecto de las condiciones familiares y el bienestar del menor.
Por su parte, Patrick Baghdaserians, abogado del actor, explicó a People que la preocupación de su cliente está centrada en la salud, la seguridad y el bienestar de Maceo. “Es un padre amoroso que ha tratado de hacer lo mejor que puede”, declaró el letrado. Y agregó: “Nuestra preocupación principal ahora es una sola: proteger a este gran niño”.
El conflicto familiar y el antecedente del divorcio
La disputa actual se suma a una relación marcada por un prolongado proceso de separación. Halle Berry y Olivier Martinez finalizaron su divorcio en 2023, después de una disputa judicial que se extendió durante ocho años.
El acuerdo estableció condiciones económicas vinculadas con la manutención de Maceo. Según la información difundida, Berry quedó obligada a pagar 8.000 dólares mensuales a Martinez, además de una suma adicional equivalente al 4,3% de los ingresos que superen los dos millones de dólares.
El nuevo enfrentamiento judicial vuelve a colocar la organización familiar y las condiciones de crianza en el centro de la disputa entre ambos actores.
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