Halle Berry enfrenta una orden de restricción temporal tras las acusaciones de Olivier Martinez

Las acusaciones de Olivier Martinez contra la actriz

En el pedido presentado ante el tribunal, Martinez afirmó que Berry habría provocado “angustia emocional y mental” en el menor como consecuencia de presuntos episodios de maltrato físico. Entre las acusaciones incluidas en el documento, el actor sostuvo que la actriz habría tomado a Maceo del cuello e intentado asfixiarlo durante un incidente.

También mencionó supuestos episodios anteriores de agresiones físicas y comportamientos que, según su versión, habrían afectado emocionalmente al niño. Estas afirmaciones forman parte de los argumentos presentados por Martinez para fundamentar su solicitud de protección.

La orden temporal no implica por sí misma que las acusaciones hayan sido demostradas judicialmente. El caso deberá continuar en los tribunales, donde se analizarán los planteos de ambas partes y los elementos que puedan incorporarse durante el proceso.

La respuesta de Halle Berry a través de su abogada

La actriz respondió a la presentación de su expareja mediante un comunicado difundido por su representante legal, Marina Beck. La abogada rechazó con firmeza los argumentos de Martinez y cuestionó la manera en que fue planteado el pedido judicial.

Beck calificó la solicitud como “totalmente carente de fundamento y deliberadamente engañosa”. Además, agregó: “Decir que esta presentación carece por completo de fundamento y es deliberadamente engañosa se queda corto”.

La representante legal también expresó que Berry está profundamente afectada por la situación y que no permitirá que el conflicto la aparte de defender los intereses de su hijo y brindarle el acompañamiento que necesita. La respuesta de la actriz introduce una versión opuesta a la planteada por Martinez y refleja la disputa entre ambos respecto de las condiciones familiares y el bienestar del menor.

Por su parte, Patrick Baghdaserians, abogado del actor, explicó a People que la preocupación de su cliente está centrada en la salud, la seguridad y el bienestar de Maceo. “Es un padre amoroso que ha tratado de hacer lo mejor que puede”, declaró el letrado. Y agregó: “Nuestra preocupación principal ahora es una sola: proteger a este gran niño”.

El conflicto familiar y el antecedente del divorcio

La disputa actual se suma a una relación marcada por un prolongado proceso de separación. Halle Berry y Olivier Martinez finalizaron su divorcio en 2023, después de una disputa judicial que se extendió durante ocho años.

El acuerdo estableció condiciones económicas vinculadas con la manutención de Maceo. Según la información difundida, Berry quedó obligada a pagar 8.000 dólares mensuales a Martinez, además de una suma adicional equivalente al 4,3% de los ingresos que superen los dos millones de dólares.

El nuevo enfrentamiento judicial vuelve a colocar la organización familiar y las condiciones de crianza en el centro de la disputa entre ambos actores.