Julieta Prandi habló de sus hijos tras la nueva estrategia de su exmarido: "Le tienen terror"
La modelo se refirió al recurso presentado por la defensa de su exmarido para intentar revertir la condena. También contó cómo atraviesan sus hijos.
Julieta Prandi volvió a hablar públicamente sobre el proceso judicial contra su exmarido, Claudio Contardi, luego de que la defensa del empresario presentara un nuevo recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. El objetivo de sus abogados es revertir la condena que recibió por abuso sexual o, en su defecto, conseguir que se realice un nuevo juicio.
En diálogo con LAM, la modelo explicó cómo tomó esta nueva presentación y se mostró tranquila respecto del futuro del expediente. También habló de sus hijos y de la manera en que los menores atraviesan la situación vinculada con su padre.
La defensa recurrió a esto después de que el Tribunal de Casación confirmara la sentencia. Los abogados buscan la absolución de su representado y, de manera alternativa, plantean la posibilidad de que se anule el proceso y se lleve adelante un nuevo debate.
¿Qué dijo Julieta Prandi sobre la apelación de Contardi?
Prandi sostuvo que este planteo forma parte de una estrategia judicial que ya fue utilizada anteriormente y que algunos de los argumentos presentados fueron rechazados: “Por supuesto, tiene estrategias legales para apelar una o dos veces más, pero es muy difícil que después de que Casación haya confirmado una sentencia, esto se revierta”, manifestó la conductora.
Y agregó: “La verdad que estoy muy tranquila”. Según explicó la modelo, el pedido para realizar un nuevo juicio tampoco constituye una novedad dentro del expediente. En ese sentido, recordó que la cuestión ya había sido analizada por la Justicia. “Fue rechazado por Casación”, sostuvo al referirse al planteo de la defensa.
El antecedente del juicio y el pedido de Contardi
Prandi también recordó que el juicio se realizó sin la participación de un jurado popular porque esa había sido una solicitud formulada por su exmarido antes del comienzo del debate. “Eso fue un pedido de él antes de que existiera el juicio. Un año antes él pidió que fuera sin jurado. De hecho, yo me opuse y se hizo un minijuicio en donde yo pedí que fuera por jurado. Le dieron la razón a él y se hizo el juicio como él quería”, relató.
La modelo también cuestionó los distintos cambios que atravesó la representación legal de Contardi durante el expediente. “Tuvo en el medio siete abogados. Todo esto es discusión vieja y ya Casación le dijo que no, que no había lugar”, afirmó.
Para Prandi, la confirmación del fallo constituye un elemento central frente a los nuevos planteos de la defensa. “Es que no los hubo, porque si no Casación hubiese dicho que hubo tal error en el proceso. No hubo ningún error en el proceso y está confirmada la sentencia, así que no hay mucho para discutir”, expresó.
¿Qué dijo Julieta Prandi sobre sus hijos?
Uno de los momentos más delicados de la entrevista se produjo cuando le preguntaron a Prandi cómo viven sus hijos las novedades relacionadas con el proceso judicial de su padre. La conductora decidió preservar la intimidad de los menores y evitó brindar detalles sobre las conversaciones privadas que mantiene con ellos. Sin embargo, sí explicó cómo se encuentran actualmente.
“Mis hijos están bien, es lo que voy a decir. Están en paz”, respondió. Ante una nueva consulta sobre si los chicos conocen la situación judicial de su padre y qué sienten frente a ella, Prandi fue contundente: “A ellos les da tranquilidad porque le tienen terror”.
La modelo prefirió no profundizar sobre esa afirmación y remarcó que su prioridad es proteger a sus hijos de la exposición pública. “Es lo único que te puedo decir. No me interesa exponerlos a ellos, pero están muy bien”, concluyó.
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