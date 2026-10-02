Julieta Prandi habló de sus hijos tras la nueva estrategia de su exmarido: "Le tienen terror"

El antecedente del juicio y el pedido de Contardi

Prandi también recordó que el juicio se realizó sin la participación de un jurado popular porque esa había sido una solicitud formulada por su exmarido antes del comienzo del debate. “Eso fue un pedido de él antes de que existiera el juicio. Un año antes él pidió que fuera sin jurado. De hecho, yo me opuse y se hizo un minijuicio en donde yo pedí que fuera por jurado. Le dieron la razón a él y se hizo el juicio como él quería”, relató.

La modelo también cuestionó los distintos cambios que atravesó la representación legal de Contardi durante el expediente. “Tuvo en el medio siete abogados. Todo esto es discusión vieja y ya Casación le dijo que no, que no había lugar”, afirmó.

Para Prandi, la confirmación del fallo constituye un elemento central frente a los nuevos planteos de la defensa. “Es que no los hubo, porque si no Casación hubiese dicho que hubo tal error en el proceso. No hubo ningún error en el proceso y está confirmada la sentencia, así que no hay mucho para discutir”, expresó.

¿Qué dijo Julieta Prandi sobre sus hijos?

Uno de los momentos más delicados de la entrevista se produjo cuando le preguntaron a Prandi cómo viven sus hijos las novedades relacionadas con el proceso judicial de su padre. La conductora decidió preservar la intimidad de los menores y evitó brindar detalles sobre las conversaciones privadas que mantiene con ellos. Sin embargo, sí explicó cómo se encuentran actualmente.

“Mis hijos están bien, es lo que voy a decir. Están en paz”, respondió. Ante una nueva consulta sobre si los chicos conocen la situación judicial de su padre y qué sienten frente a ella, Prandi fue contundente: “A ellos les da tranquilidad porque le tienen terror”.

La modelo prefirió no profundizar sobre esa afirmación y remarcó que su prioridad es proteger a sus hijos de la exposición pública. “Es lo único que te puedo decir. No me interesa exponerlos a ellos, pero están muy bien”, concluyó.