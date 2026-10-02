La verdad sobre el supuesto final de La Peña de Morfi en Telefe tras los últimos rumores
El ciclo que tiene al frente a Diego Leuco y Carina Zampini continuará formando parte de la programación de Telefe.
Las versiones que señalaban que La Peña de Morfi se despediría de la pantalla de Telefe antes de fin de año quedaron descartadas. Pese a los rumores que circularon en las últimas horas, el programa conducido por Diego Leuco y Carina Zampini continuará al aire.
La incertidumbre sobre el futuro del ciclo comenzó luego de que Damián Rojo asegurara que el programa llegaría a su fin durante noviembre. "La Peña de Morfi, conducido por Diego Leuco y Carina Zampini, y un elencazo que hacen humor, deporte, cocina... llega a su fin a fines de noviembre", sostuvo el periodista.
Además, Rojo brindó detalles sobre lo que supuestamente ocurriría con parte del equipo de producción una vez finalizado el programa.
"Ya fueron notificados algunos productores, a quienes los van a reubicar en otro programa de la productora Corner, que es el de Sergio Lapegüe", detalló el periodista. "Y a los demás... hay que ver si hay lugar para todos porque son un montón. Y los que hacen aire no creo que todos puedan ir al programa de Lapegüe", agregó.
Desmintieron las versiones sobre el final de La Peña de Morfi
Por su parte, Naiara Vecchio se refirió a los motivos que podrían estar detrás de esa supuesta decisión: "Tiene que ver con esta política de la nueva gerencia de abaratar costos y los contratos altos, si no rinden en rating, sacarlos...".
Sin embargo, la versión sobre el final de La Peña de Morfi fue desmentida. Una fuente de Telefe aseguró que la información difundida sobre el levantamiento del programa "es absolutamente falsa" y remarcó: "No es verdad que no siga La Peña".
De esta manera, el ciclo continuará formando parte de la programación del canal y su futuro podría extenderse incluso durante los próximos meses. Según revelaron desde Telefe, "se está pensando en que siga durante el verano".
Así, lejos de despedirse de la pantalla a fines de noviembre, La Peña de Morfi seguirá al aire con Diego Leuco y Carina Zampini al frente, mientras se evalúa la posibilidad de mantener el programa durante la temporada de verano.
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