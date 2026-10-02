La verdad sobre el supuesto final de La Peña de Morfi en Telefe tras los últimos rumores

Sin embargo, la versión sobre el final de La Peña de Morfi fue desmentida. Una fuente de Telefe aseguró que la información difundida sobre el levantamiento del programa "es absolutamente falsa" y remarcó: "No es verdad que no siga La Peña".

De esta manera, el ciclo continuará formando parte de la programación del canal y su futuro podría extenderse incluso durante los próximos meses. Según revelaron desde Telefe, "se está pensando en que siga durante el verano".

Así, lejos de despedirse de la pantalla a fines de noviembre, La Peña de Morfi seguirá al aire con Diego Leuco y Carina Zampini al frente, mientras se evalúa la posibilidad de mantener el programa durante la temporada de verano.